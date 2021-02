Wie wirkt sich der Wintereinbruch auf Corona aus, Frau Dr. Pietsch?

Leipzig

Selbst wenn sich das Coronavirus in Eiseskälte durchaus wohlfühlt: Die Leipziger Virologin Corinna Pietsch rechnet damit, dass der jetzige Wintereinbruch die Verbreitung eher bremst als beschleunigt. „Die Witterung führt zu einer weiteren Mobilitätseinschränkung und so vermutlich auch zu weniger Kontakten“, sagt die Leiterin der Krankenversorgung am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Leipzig.

Sorge bereitet es der Oberärztin hingegen, wenn sich auf den Rodel-Abhängen größere Gruppen sammeln. Zwar ist die Ansteckungsgefahr draußen geringer als in Innenräumen bei trockener Luft. Dennoch: „Die Menschen sollten auch im Schnee Abstand voneinander halten. Im Freien zu sein, setzt die Regeln nicht außer Kraft.“

Coronavirus übersteht im Labor minus 80 Grad Celsius

Während sich die meisten Bakterien bei frostiger Witterung nicht mehr vermehren, machen die Minusgrade dem Coronavirus wohl nichts aus. „Wenn wir Viren im Labor bei minus 80 Grad einfrieren und später wieder auftauen, sind sie immer noch infektiös“, erläutert Pietsch. Wissenschaftliche Studien über das Corona-Infektionsrisiko bei großer Kälte gibt es bislang allerdings nicht. Hohe Temperaturen und Sonnenlicht hemmen den Erreger nach bisherigen Erkenntnissen.

Die Verbreitung über Aerosole war Bestandteil einer Studie, an der das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos) in Leipzig vergangenes Jahr beteiligt war. Aerosole sind winzige Schwebeteilchen in der Luft. Coronaviren lassen sich von ihnen von einem Menschen zum nächsten transportieren. Nach den Tropos-Forschern lässt eine hohe relative Luftfeuchtigkeit – wie im Winter bei Niederschlag – die Aerosol-Partikel schneller wachsen, dadurch werden sie schwerer und fallen früher zu Boden: Das Ansteckungsrisiko sinkt also. Gleichwohl betont die Virologin Pietsch: „Das Coronavirus überträgt sich weiterhin über Aerosole.“ Dagegen hilft auch beim Rodeln nur: Abstand halten.

