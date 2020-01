Leipzig

Sie eint die Liebe zum Kochen, sie haben ein Motto, sie haben eine Mission: In ihren aktuellen Kochbüchern widmen sich die Köche und bekannten TV-Gesichter Björn Freitag sowie Martina und Moritz den Jahreszeiten.

„Viel für wenig. Clever kochen mit Björn Freitag“ zeigt, wie man gutes Essen für wenig Geld auf den Tisch bringt. Am Anfang steht die sinnvolle Planung – und schon hierfür hält das Buch wertvolle Tipps und Tricks parat. Überraschend, unterhaltsam und trendy: So präsentieren der Kochprofi und seine Ernährungsexpertin Anja Tanas ihr Fachwissen im Buch zur Sendung. Neben etwa 50 köstlichen Rezepten werden alle wichtigen Fragen rund um Einkauf und Zubereitung beantwortet: Wie organisiere ich den Einkauf, wo lauern die Preisfallen? Was hat wann Saison, ist besonders günstig? Und was koche ich mit den regionalen Zutaten? Wie bereite ich Küchenbasics in größeren Mengen zu und wie lagere ich sie am besten? Auch zum gesunden, aber sparsamen Snacken gibt es viele nützliche Tipps. Darüber hinaus serviert Björn Freitag günstige, aber beeindruckende Rezepte für Gäste.

„Hauptsache, Gemüse!“ ist seit Jahrzehnten das Motto der WDR-Fernsehköche Martina und Moritz. Gemüse spielt in ihrer Küche immer schon die Hauptrolle. Für ihr Buch „Kochen mit Martina und Moritz – So lieben wir Gemüse. Unsere persönlichen Lieblingsrezepte“ haben die beiden ihre Lieblingsrezepte rund ums Gemüse zusammengestellt – von Januar bis Dezember den Monaten zugeordnet, in denen sie am besten schmecken und am preiswertesten sind.

