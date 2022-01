7.500 Lieblingsmagazine und Zeitungen in einer Flatrate-App

Readly ist die App, die immer mehr Deutsche mit Wohlfühlen, Inspiration und „einer kleinen Auszeit nur für mich!“ verbinden. Die Auswahl ist riesig und Fake News sind außen vor. Da es sich um eine Flatrate-App handelt, können Sie 7.500 deutsche und internationale Magazine und Zeitungen lesen, so lange und so viel Sie möchten. Einmal bezahlt, steht Ihnen das deutsche und internationale Zeitschriftenuniversum offen – ohne Zeit- oder Themenbegrenzung.

Das ist das Spannende und Neue an Readly. Zirka 1.300 deutschsprachige Magazine und Zeitungen warten darauf, entdeckt und gelesen zu werden. Von beliebten Unterhaltungsthemen, Inneneinrichtung, Familie, Kinder, Kochen oder Backen über Finanzen, Gesundheit und Sport geht es weiter zu Auto, Aktien, Hausbau, Garten bis hin zu den besonderen Interessen wie Angeln, Golf oder Radfahren. Auch für alle, die ein Herz für Tiere haben, gibt es bekannte und gern gelesene Magazine in der Flatrate-App. Anders als beim Kauf im Supermarkt verpassen Sie keine Ausgabe. Die App macht es möglich, dass Sie nicht nur in den neusten, sondern auch in älteren Ausgaben blättern können. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Auch die tagesaktuellen Zeitungen kommen nicht zu kurz und bei Interesse ist jederzeit eine internationale Presseschau möglich.

Die App ist mit ihrem Angebot immer mit dabei und kann aus ärgerlichem Warten an der Haltestelle oder beim Arzt glückliche und entspannte Momente machen. Mit gutem Gewissen können Sie sich und andere Menschen mit einem umweltfreundlichen und jederzeit kündbaren Abo der App verwöhnen. Der Zugang kostet 9,99 Euro monatlich und enthält 5 Profile für die ganze Familie. Denn bei über 213.000 Magazinausgaben spielt das Alter keine Rolle. Bei Readly ist für jede und jeden etwas dabei, um täglich Neues zu entdecken.

Weitere Informationen finden Sie unter dem weiterführenden Link.

akz-i