Neue Serie mit dem zehnjährigen SpongeBob ab 19. Juli

„Kamp Koral – SpongeBobs Kinderjahre“, der erste Ableger und ein Vorläufer der Serie „SpongeBob Schwammkopf“, feiert Premiere bei Nick. Vom 19. bis 23. Juli um 17.20 Uhr zeigt der Kinder- und Jugendsender die ersten sechs Folgen der neuen und erstmals CGI-animierten Serie um den zehnjährigen fröhlichen Meeresschwamm SpongeBob. Gemeinsam mit seinen Freunden, dem schwerfälligen Seestern Patrick Star, dem hochbegabten Eichhörnchen Sandy Cheeks, dem schlecht gelaunten Tintenfisch Thaddäus Q. Tentakel, der geizigen Krabbe Mr. Krabs und dem bösen Plankton verbringt er den Sommer im verrücktesten Ferienlager im Seetangwald, Kamp Koral. Dort erleben sie lustige Abenteuer, machen Unterwasser-Lagerfeuer, fangen wilde Quallen und gehen im Yuckymuck-See schwimmen. Auch bei „Kamp Koral“ dürfen sich die Zuschauer darauf verlassen, dass der fröhliche SpongeBob in die ein oder andere Schwierigkeit gerät, ohne es darauf angelegt zu haben. Zudem werden neue Charaktere eingeführt, Nobby und Narlene, die Narwal-Geschwister, die in den Wäldern rund um das Camp leben. Mit dabei sind auch wieder die ikonischen Stimmen der Originalserie, wie etwa von Santiago Ziesmer, der SpongeBob spricht. Den ganzen Juli über gibt es außerdem noch mehr Neues von SpongeBob und seinen Freunden bei Nick – besonders an den Character Weekends. Jedes Wochenende gibt es einen Serienmarathon rund um die verschiedenen Charaktere in Bikini Bottom.

Seit mehr als 20 Jahren fasziniert und unterhält der bekannteste Meeresschwamm der Welt SpongeBob Schwammkopf ein Publikum von 6 bis 99 Jahren. Die Abenteuer, die er in seiner Heimatstadt Bikini Bottom tief unten im Pazifischen Ozean mit seinen schrägen und liebenswerten Freunden erlebt, sind längst Kult geworden – so wie auch SpongeBob selbst. Die Serie wurde 1998 vom Meeresbiologen und Trickfilmproduzenten Stephen Hillenburg für Nickelodeon entwickelt und umfasst mittlerweile 13 Staffeln, 3 Filme und ein Musical.

akz-i