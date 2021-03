Wenn „grün“, dann richtig! Bio-Produkte sollten auch nachhaltig verpackt sein

Was nachhaltige Produkte für die Umwelt leisten, sollte nicht durch die Verpackung wieder zunichtegemacht werden. So sehen es immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher. Nachhaltige Produkte gehören, das ist laut einer Innofact-AG-Verbraucherbefragung die Meinung von über 70 Prozent der Konsumenten, in eine nachhaltige Verpackung.

Das belegt auch eine Studie der Justus-Liebig-Universität in Gießen, für die über 1200 Personen befragt wurden. Danach werden Bio-Produkte meist als besser, qualitativ hochwertiger, nachhaltiger oder glaubwürdiger empfunden, wenn sie in Karton statt in Kunststoff verpackt sind. Dasselbe gilt für regionale Produkte, und sogar konventionelle Artikel wirken dann nachhaltiger. Die Studie zeigt ebenfalls: Man nimmt Produkt und Verpackung in der Regel als Einheit wahr, sie müssen zusammenpassen. „Hersteller und Händler fahren daher gut damit, nachhaltige Produktstrategien konsequent bis zum letzten Glied der Wertschöpfungskette – eben der Verpackung – zu realisieren“, kommentiert Dr. Alexander Haas, Professor für Marketing und Verkaufsmanagement an der Justus-Liebig-Universität. „Wenn grün, dann aber richtig.“

Vom Trend zu nachhaltigen Verpackungen profitiert aktuell vor allem Karton. Er besteht zu 100 Prozent aus den nachwachsenden Rohstoffen Holzfaser und Zellulose oder aus aufbereitetem Altpapier. Für die aus Karton hergestellten Faltschachtelverpackungen werden keine tropischen Regenwälder abgeholzt. 80 Prozent der Holzfasern, die von der europäischen Kartonindustrie verarbeitet werden, stammen aus Wäldern, die streng nachhaltig bewirtschaftet werden. Zudem sind Faltschachteln im Altpapier recycelbar. Dazu gehören sie nach der Produktentnahme durch den Konsumenten in die Blaue Tonne – „grüner“ geht es dann wirklich kaum mehr.

Die meisten Anbieter von Bio-Produkten haben längst auf papierbasierte Lösungen umgestellt und die jungen Nachwuchsunternehmen mit ihrer breiten Palette an nachhaltigen, regionalen, fair gehandelten oder naturbelassenen Marken sind gleich damit gestartet. Wirkt Schokolade nicht gleich viel gesünder, wenn sie in einer mattierten Faltschachtel mit nostalgischer Aufschrift gereicht wird?

Aber lässt sich Plastik denn grundsätzlich durch Karton ersetzen, fragen die Skeptiker. Nicht immer, aber immer öfter. Die Faltschachtel-Industrie tüftelt ständig an neuen Lösungen, da sie sehr umweltbewusst denkt. Moderne Kartonverpackungen genügen auch hohen Standards in puncto Lebensmittelsicherheit: Selbst „heiß und fettig“ kann in der Faltschachtel transportiert werden.

Natürlich sind es längst nicht nur spezialisierte Bio-Hersteller, die dem Trend folgen. Frosta etwa hat als erste Tiefkühlmarke die Plastikverpackungen für seine Produkte teilweise abgeschafft und durch reine Papierbeutel ersetzt. Fazit: Die Faltschachtel beruhigt als nachhaltigste Verpackungslösung auch das Gewissen der Verbraucher, sie ist der Fortschritt zur Natur.

