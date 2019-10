Auch weil 70 Prozent wissen: Ohne Internet entgeht ihnen inzwischen vieles. Das zeigt die Seniorenstudie „Smart im Alltag 2019“, für die emporia Telecom zusammen mit der Deutschen Seniorenliga rund 500 Bundesbürger über 60 Jahre befragt hat.

Der österreichische Seniorenhandy-Hersteller emporia unterstützt Best Ager, die Herausforderungen des digitalen Alltags leichter zu bewältigen. „Keiner soll technisch abgehängt werden. Wir führen gerade auch diejenigen Senioren an die digitale Technik heran, die heute noch Berührungsängste haben“, sagt Eveline Pupeter, CEO von emporia.

mobilcom-debitel organisierte daher am 1. Oktober, dem Internationalen Tag der älteren Menschen, deutschlandweit rund 1.000 Smartphone-Schulungen. Die Kurse sind speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 65 plus. Emporia unterstützt und begrüßt diese Initiative. „Wichtig ist, dass die Senioren dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Schulungen sollten stets den individuellen Kenntnisstand berücksichtigen“, bekräftigt Pupeter.

Denn, und das belegt die Studie ebenfalls, die Generation 60 plus zeigt sich gegenüber solchen Weiterbildungsangeboten durchaus offen. Zwei Drittel der Befragten erhoffen sich, hier etwas Neues über ihr Smartphone und die Nutzungsmöglichkeiten zu erfahren. Jeder zweite Best Ager wünscht sich dabei eine Schulung in Wohnortnähe. Allerdings sollte es sich nicht um eine reine Verkaufsveranstaltung handeln.

Zukünftig per WhatsApp mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben, Fotos teilen, Sprach- und Videonachrichten versenden oder Gesundheitsapps und Online-Banking nutzen: Mit Hilfe von Smartphone-Schulungen bleiben Best Ager auf dem Laufenden. „Nur so können wir ältere Menschen mitnehmen in die digitale Welt“, beschreibt Eveline Pupeter ihre Mission.

