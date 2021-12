Was wünschen sich Kinder zu Weihnachten?

Das hat das Meinungsforschungsinstitut KB&B im Auftrag der Telekom herausgefunden. Über 500 Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren wurden gefragt, wie sie sich dieses Weihnachten wünschen. Das Ergebnis: 88 Prozent wünschen sich, dass Weihnachten schöner werden soll als im vergangenen Jahr und alle wieder zusammen feiern können. Drei Viertel der Kinder schreiben noch einen Wunschzettel, die meisten davon an den Weihnachtsmann oder das Christkind. Und was steht darauf, wenn sie nur einen einzigen Wunsch frei haben? 64 Prozent ziehen eine Herzensangelegenheit konkreten Geschenken, wie Spielsachen oder Büchern, vor. Der größte Wunsch ist dabei, dass die Corona-Pandemie endet (41 Prozent), direkt gefolgt von dem Wunsch, Zeit mit der Familie (28 Prozent) zu verbringen (Forschungsquelle: KB&B Befragung von rund 500 Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren im November 2021).

Nähe und Verbundenheit stehen damit ganz oben auf der Wunschliste der Jungen und Mädchen. Wie bei jedem von uns. In diesen Zeiten ist das Bedürfnis nach Nähe und Gemeinsamkeit stärker denn je – besonders zu Weihnachten. Diese Sehnsucht macht die Telekom mit ihrer Kampagne „Die Wunschliste“ zum Thema und möchte damit Zuversicht verbreiten.

Ein gefühlvoller TV-Spot nimmt uns mit in das Leben eines kleinen Jungen. Die Adventszeit bricht an und er schreibt seine Wünsche auf eine Liste. Dann ist Weihnachten. Es klingelt an der Haustür. Und da steht der größte Wunsch des Jungen, sein schönstes Geschenk: seine Großeltern und seine Schwester. Denn ganz oben auf seiner Wunschliste stand, Weihnachten wieder mit der ganzen Familie zusammen zu sein.

In der Weihnachtszeit möchte die Telekom die Menschen erneut dabei unterstützen, in Verbindung zu bleiben. So beschert das Unternehmen in Deutschland seinen Mobilfunkkundinnen und -kunden ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: 100 GB-Datenvolumen kostenlos und zur freien Verfügung bis zum 31. Dezember 2021. Und alle Festnetzkundinnen und -kunden profitieren von MagentaTV gratis bis zum 31. Dezember 2021.

