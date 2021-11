Weihnachtseinkäufe: Entspannt shoppen statt Geschenkmarathon

Der Countdown läuft, nicht mehr lange und Weihnachten steht vor der Tür. Statt besinnliche Tage im Advent zu erleben, steht vielen Senioren jetzt eine hektische Zeit bevor: Haus und Garten müssen festlich geschmückt, das Weihnachtsmenü geplant und die Geschenke gekauft werden. Dabei könnten sie sich deutlich mehr entspannen, wenn sie ihr Smartphone als Einkaufswagen nutzen würden. Denn Geschenke können sie damit im Internet bestellen und auch die Supermärkte liefern online georderte Lebensmittel nach Hause.

„Viele ältere Menschen sind während der Pandemie im Umgang mit ihrem Smartphone bereits selbstbewusster geworden“, sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom, Hersteller von einfach zu bedienenden Smartphones aus Österreich. In der vom Unternehmen beauftragten Studie „Smart im Alltag“ gaben drei Viertel der befragten Senioren ab 65 Jahren an, dass ein Smartphone für sie in vielen Alltagssituationen hilfreich sei. Dabei nutzen ältere Menschen das Mobiltelefon nicht nur zum Telefonieren, sondern auch für WhatsApp-Nachrichten und zum Fotografieren. Je sicherer die Senioren im Umgang mit dem Smartphone sind, desto mehr trauen sie sich mit dem Gerät auch zu. Der Kauf von Tickets oder das Zahlen an der Ladenkasse ist dann keine Herausforderung mehr. In der Stude gab ein Fünftel der Senioren zudem an, bereits Online-Einkäufe per Smartphone zu erledigen.

Voraussetzung ist allerdings, dass das Smartphone einfach zu bedienen ist. „Noch immer haben viele Senioren Angst, bei der Bedienung etwas falsch zu machen“, sagt Eveline Pupeter. „Diese Angst wollen wir ihnen nehmen.“ Das emporiaSMART.5 mit Dreifach-Kamera ist das neue Flaggschiff des Herstellers und wurde passgenau auf die Bedürfnisse älterer Nutzer zugeschnitten. Die einfache, übersichtliche Bedienung und große Bedienfelder machen es Senioren leicht, im Internet zu surfen und dort online zu shoppen. Und alle, die das Smartphone an der Ladenkasse nutzen wollen, können dort bargeldlos mit dem vorinstallierten QR-Scanner oder per NFC-Funktechnik bezahlen.

