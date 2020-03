Berlin

Geht es um das Verschicken von Daten, führen heute viele Wege über das Internet. Direkte Verbindungen, womöglich noch per Kabel, sind unpopulär geworden - bleiben in vielen Fällen aber dennoch eine gute Wahl. Etwa, wenn man sein Android-Smartphone oder -Tablet an den Windows-Rechner hängen möchte.

Zu diesem Zweck stellt Microsoft das kürzlich umbenannte PC-Programm " Ihr Smartphone" bereit, das zuvor unter der Bezeichnung "Your Phone" firmierte. Damit lassen sich zwischen den Geräten etwa Fotos und Videos übertragen oder SMS auf dem PC tippen - vorausgesetzt, auf dem Smartphone ist auch die passende Anwendung installiert.

Und das muss eine Microsoft-App mit der etwas sperrigen Bezeichnung " Begleiter für Ihr Smartphone - Link zu Windows" sein. Je nach Smartphone-Modell sind auch Spezialfunktionen verfügbar, etwa das Spiegeln von Apps auf den PC-Monitor und deren Nutzung mit Tastatur, Maus oder Touchscreen des Rechners. Was womit geht und was nicht, erläutert Microsoft im Support-Bereich seiner Webseite.

dpa