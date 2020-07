Bei Netflix die "Weiterschauen"-Reihe leeren

Berlin

In der Reihe "Weiterschauen" schlägt Netflix all jene Serien oder Filme vor, die man schon nach kurzer Zeit wieder gestoppt hat - vielleicht aus gutem Grund. "Weiterschauen" ist bei den meisten Nutzerinnen und Nutzern also ein Streaming-Friedhof.

Nun hat das Unternehmen ein Einsehen und lässt seine Kunden auf Mobilgeräten die besagte Schlange aufräumen. "Mit der neuesten Version der Netflix-App auf Android- und iOS-Geräten können Sie Serien und Filme aus der Reihe Weiterschauen entfernen", erklärt Netflix auf seinen Hilfeseiten.

Anzeige

Und das klappt so: Bei dem Titel, den man nicht sehen, sondern entfernen möchte, tippt man auf "Menü" und wählt dort "Aus Reihe entfernen".

Weitere LVZ+ Artikel

Auf allen anderen Geräten oder auch im Browser können unerwünschte Titel aus dem Titelverlauf entfernt werden, was sie automatisch auch aus der "Weiterschauen"-Reide verschwinden lässt.

© dpa-infocom, dpa:200715-99-802723/3

dpa