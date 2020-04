Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie

Am 27. März 2020 hat der Bundestag das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie beschlossen. Dieses Gesetz wird häufig missverstanden beziehungsweise in der Presse nicht korrekt wiedergegeben. Für Miet- und Pachtverhältnisse gilt, dass ein Vermieter ein Mietverhältnis nicht alleine deshalb kündigen kann, weil der Mieter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 die Miete nicht bezahlt, sofern dies auf den Auswirkungen der Corona-Situation beruht. Dies bedeutet, dass Mieter die vereinbarte Miete nach wie vor schulden, der Vermieter kann also Mietzinszahlungsklagen erheben und diese erfolgreich vor Gericht durchsetzen. Lediglich die Kündigung ist wegen Nichtzahlung der Mieten vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 ausgeschlossen. Der Mieter muss allerdings glaubhaft machen, dass die Nichtzahlung der Miete auf den Auswirkungen der Corona-Situation beruht. Wenn ein Mieter zum Beispiel ausreichend Gehalt erhält, um seinen Lebensunterhalt und die Miete zu bestreiten, ist der Vermieter im Falle der Nichtzahlung der Miete nicht gehindert, eine Räumungsklage zu erheben. Mietern muss daher empfohlen werden, wirklich nur dann die Miete nicht zu zahlen, sofern dies auf den Auswirkungen der Corona-Situation beruht. Vermietern ist zu empfehlen, falls ihre Mieter die Miete nicht bezahlen, vom Mieter glaubhaft machen zu lassen, dass die Nichtzahlung der Miete auf der Corona-Situation beruht.

Wohngeldreform 2020

Die Wohngeldreform 2020 trat zum 1.Januar 2020 in Kraft und führt zu Leistungsverbesserungen. Die Schwelle für die Zahlung von Wohngeld sinkt, auch Menschen mit höherem Einkommen als früher können Wohngeld in Anspruch nehmen. Viele Haushalte werden erstmals wohngeldberechtigt sein. Das Wohngeld ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, monatliche Miete, wohngeldrechtlichem Einkommen des Haushalts und der „Mietenstufe“. Leipzig ist der Mietenstufe 2 zugeordnet.

Die Stadt Leipzig hat auf ihrer Website detaillierte Auskünfte zum Antrag auf Wohngeld veröffentlicht. Verwiesen wird auf den Online-Wohngeldrechner der Senatsverwaltung Berlin. Damit kann man auch für Leipzig unverbindlich und kostenfrei Wohngeld berechnen lassen und einschätzen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe eine Wohngeldberechtigung besteht. Beantragt werden kann Wohngeld bei der Stadt Leipzig bei der Wohngeldstelle, Prager Straße 21, 04103 Leipzig, Telefon 0341 / 123 6501.

