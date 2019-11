Freuen Sie sich auf eine erholsame Auszeit, die Sie im WELLNESS HOTEL BABYLON in vollen Zügen genießen können. Wir laden Sie herzlich zu einem erholsamen Hotelaufenthalt ein, der Ihnen 100 Prozent Erholung und mindestens genauso viel Spaß verspricht.

Perfekte Kombination aus Fun & Relax

Unser Gutschein für eine Übernachtung garantiert Ihnen und Ihrer Familie einen angenehmen Start in den Tag. Sie schöpfen in unserem Vier-Sterne-Haus aus einer Vielzahl an Möglichkeiten, um einen unvergesslich schönen Tag in Liberec zu verbringen.

Genießen Sie Ihre wohlverdiente Verschnaufpause im Aquapark, der mit zahlreichen Attraktionen wie vier Wasserrutschen, Whirlpools, 3D Laser-Show und romantisch anmutenden Grotten lockt.

Jede Menge Freizeitspaß verspricht der hauseigene Lunapark im Wellness Hotel Babylon. Quelle: Pocitov Fotografie

Der im Stil eines altböhmischen Jahrmarkts erschaffene Lunapark befindet sich unmittelbar an unserem Hotel und ist in nur wenigen Minuten über den Gang im Untergeschoss erreicht. Dieser Indoor-Rummel begeistert Jung und Alt.

Zahlreiche weitere Leistungen wie Wellnesscenter, 4-D-Kino, Bowling sind zusätzlich im Hotel buchbar.

Hotel CENTRUM BABYLON, a.s.

Nitranská 1, 460 07 Liberec

Czech Republic

Telefon: +420 485 249 593

E-Mail: booking@hotelbabylon.cz

www.hotelbabylon.de

Winterliche Ausflugsziele im Isergebirge

Tierisch schöne Momente erwarten Sie im Zoo Liberec - die Eintrittskarten schenken wir Ihnen zusätzlich zu Ihrem Hotelaufenthalt.

Frönen Sie Ihrer Leidenschaft für Wintersport, die Sie in der nahegelegenen Skiregion Ještěd, den Loipen des Isergebirges oder beim Eislaufen auf der nur wenige Meter entfernten Eislaufbahn ausleben können. In den Wintermonaten steht Ihnen unser kostenfreier Ski Shuttle zur Verfügung.

Im Wellness Hotel Babylon im tschechischen Liberec fühlen sich Klein und Groß wohl. Quelle: Pocitov Fotografie

Auch am Tag Ihrer Abreise ist noch längst nicht nach dem Aus-Checken Schluss. Die Tore des Vergnügungscenters stehen Ihnen auch am Abreisetag bis zur Schließzeit offen. Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt. Bis bald ...

Gewinnspiel Wir verlosen 1 Übernachtung im Wellness Hotel Babylon in Liberec in Tschechien für 2 Erwachsene und max. 2 Kinder inklusive Ski-Shuttle und Unterhaltungspaket. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, eine E-Mail mit dem Betreff " Babylon" und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de Achtung! Nur E-Mails, die an diesem Tag (zwischen 0:00 und 23:59 Uhr) bei uns eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Eine Teilnahme vor oder nach dem 1. Dezember 2019 wird nicht gewertet. Der Preis wird unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und sein Name im Anschluss an dieser Stelle veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier:

