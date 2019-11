Nach den großen Erfolgen von " Planet Erde – Live in Concert", "Eisige Welten – Live in Concert" und " Planet Erde II – Live in Concert" mit insgesamt 400.000 Besuchern allein in Deutschland geht die Live-Umsetzung preisgekrönter BBC-Naturdokumentationen mit "Unser blauer Planet II – Live in Concert" im März 2020 in eine neue Runde. In insgesamt sechs deutschen Städten – darunter auch Leipzig – wird die Show erstmals zu erleben sein.

Die Anfänge

Alles begann vor rund 20 Jahren mit einer Crew von Naturfilmern der BBC Natural History Unit. Sie machte sich auf, um eine Filmreihe über die Weltmeere zu drehen – in einem noch nie dagewesenen Umfang: Aus den einzigartigen Aufnahmen entstand die preisgekrönte Serie The Blue Planet, die mit der Erstausstrahlung im Jahr 2001 neue Maßstäbe für Meeresdokumentationen setzte. Eine Generation später sind die Kamerateams erneut abgetaucht und eröffnen den Zuschauern einen völlig neuen Blick auf das, was unter der Meeresoberfläche verborgen ist.

"Unser blauer Planet II" erlaubt unglaubliche Einblicke. Quelle: Jonathan Green, Herbert Schulze

Während der vier Jahre dauernden Drehzeit für Blue Planet II wagten sich die Teams auf 125 Expeditionen, reisten in 39 Länder, filmten auf allen Kontinenten und in jedem Ozean. Sie verbrachten 6000 Stunden auf Tauchgängen, davon allein 1000 Stunden in Unterseebooten.

Die Live-Adaption zeigt eine Auswahl der spektakulärsten Szenen der siebenteiligen TV-Serie auf einem riesigen LED-Screen – und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise von eisigen Polarmeeren zu pulsierenden Korallenriffen, von der geheimnisvollen Tiefsee bis hin zu riesigen Tangwäldern.

Unser blauer Planet II - Live in Concert 17. März 2020

20 Uhr

Untermalt und in ihrer Intensität verstärkt werden die einzigartigen Aufnahmen von der kongenialen Musik des Oscar-Preisträgers Hans Zimmer, Jacob Shea und David Fleming. Das renommierte The City of Prague Philharmonic Orchestra und ein Chor unter der Leitung von Dirigent Matthew Freeman intonieren die mitreißenden Kompositionen dabei live und schaffen so eine abwechslungsreiche und höchst bewegende Klangwelt.

