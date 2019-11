MIT DEM TDJW DAS JAHR AUSKLINGEN LASSEN!

Es geht rund im Dezember – bis zu acht Vorstellungen spielen täglich im Theater der Jungen Welt, insgesamt 122 im kompletten Monat. Und dabei kommen große und kleine Weihnachtsenthusiasten voll auf ihre Kosten. Was liegt da näher, als dem TdJW einen Besuch abzustatten und ordentlich Vorweihnachtsluft zu inhalieren!

Oder Theaterluft ganz generell, denn auch nach dem 24ten wird im TdJW eifrig gespielt – im Programm hat das Theater der Jungen Welt Stücke ab 2 Jahren bis hinauf zu den ganz Großen.

In eine winterliche Welt entführt "Bergkristall – Zwischen den Felsen" nach der sagenhaften Erzählung von Adalbert Stifter. Zwei Dörfer sind getrennt durch einen Berg. Sanna und Konrad wachsen zwischen beiden Welten auf, sie leben mit den Eltern auf der einen Bergseite, ihre Großeltern auf der anderen – eine getrennte und doch verbundene Familie. Auf dem Weg von einem Dorf in das andere am Heiligen Abend werden die beiden von starkem Schneefall überrascht … Die Uraufführung mit Live-Musik in der Inszenierung von Jürgen Zielinski ist im Dezember fast 30 Mal zu sehen.

Das Stück "Bergkristall – Zwischen den Felsen" feierte Mitte November im TdJW Premiere. Quelle: Tom Schulze

Auf eine abenteuerliche Reise ins Janosch Universum geht es mit "Oh, wie schön ist Panama". Die Puppentheater-Inszenierung von Marion Firlus mit Live-Musik folgt einer wohlig riechenden Bananenkiste – werden Tiger und Bär dabei das Land ihrer Sehnsüchte und Träume finden? TdJW-bewährtes kommt mit dem Jungen, der nicht erwachsen werden möchte in " Peter Pan" sowie "Pinocchio", der wohl berühmtesten Holzpuppe der Welt, nicht zu kurz. Höchstbesinnlich wird es mit dem TdJW-Weihnachtskult "Über Bethlehem ein Stern", wenn das Krippenspiel alles andere als gewöhnlich erzählt wird.

Steht zum Jahresende ebenfalls auf dem Programm des TdJW: Pinocchio. Quelle: Tom Schulze

Das TdJW wünscht eine schöne Vorweihnachtzeit und einen wundervollen Start in das neue Jahr 2020!

Gewinnspiel Wir verlosen 1 Familienkarte für 2 Erwachsene und 2 Kinder zu einer Vorstellung nach Wahl im Theater der Jungen Welt. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie am Montag, dem 16. Dezember 2019, eine E-Mail mit dem Betreff "TdJW" und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de Achtung! Nur E-Mails, die an diesem Tag (zwischen 0:00 und 23:59 Uhr) bei uns eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Eine Teilnahme vor oder nach dem 16. Dezember 2019 wird nicht gewertet. Der Preis wird unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und sein Name im Anschluss an dieser Stelle veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

