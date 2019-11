EIN KLEINES PARADIES IM PANOMETER LEIPZIG



Einmal ganz klein sein und die Welt riesengroß um sich herum entdecken – Ein Wunschtraum, der im Januar diesen Jahres mit CAROLAS GARTEN im Panometer Leipzig wahr geworden ist.

Das aktuelle 360-Grad-Panorama CAROLAS GARTEN – EINE RÜCKKEHR INS PARADIES des Künstlers Yadegar Asisi besinnt sich auf die Schönheit der Natur in einem typischen Leipziger Garten und überzeugt mit einem besonderen Perspektivwechsel. Während die kleinen und großen Betrachter in dem ehemaligen Gasspeicher selbst auf die Größe eines Insektes „schrumpfen“, erscheinen Blumen, Insekten und andere Gartenbewohner im Panorama riesig groß und so detailliert, wie das normale menschliche Auge dies sonst nie wahrnehmen könnte. Neben einer knapp 25 Meter großen Honigbiene tummeln sich unzählig weitere Tiere im Bild und ermöglichen ein besseres Verständnis unserer heimischen Artenvielfalt.

Yadegar Asisis Panorama "Carolas Garten - Eine Rückkehr ins Paradies" ist aktuell im Panometer Leipzig zu sehen. Quelle: Tom Schulze/Asisi



"Der Blick vor die eigenen Füße öffnet den Blick in ein ewig existierendes Universum. Sich dessen ab und zu bewusst zu sein, hilft vielleicht auch sich klar zu werden, ein Bestandteil dieser unendlichen Komplexität und Schönheit zu sein“, so der 64-jährige Künstler über CAROLAS GARTEN.

Yadegar Asisi versteht es dabei, den realitätsnahen Eindruck dieser Wunderwelt mit einer thematischen Hintergrundmusik im Tag- und Nachtrhythmus noch zu verstärken.

Beeindruckender Perspektivwechsel: In "Carolas Garten" offenbart sich dem Betrachter die Schönheit der Natur. Quelle: Tom Schulze/Asisi

Geschulte Gästeführer geben interessierten Besuchern in den öffentlichen Führungen durch die Begleitausstellung vorab nähere Informationen zu den Gartenbewohnern. Familien können das 360°-Panorama an Wochenenden, Feiertagen und Ferien zudem auch in Kombination mit verschiedenen kindgerechten Familienführungen erkunden.

Panometer Leipzig Richard-Lehmann-Str. 114, 04275 Leipzig www.panometer.de



Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10-17 Uhr, Sa, So und Feiertage 10-18 Uhr

Das Rundbild CAROLAS GARTEN wird noch bis mindestens Ende 2020 im Panometer Leipzig zu sehen sein und stellt in der kühlen Jahreszeit ein ideales Ausflugsziel für alle Naturliebhaber dar.



Tipp: Familien sollten sich beim Besuch von CAROLAS GARTEN im Panometer Leipzig unbedingt nach der kostenfreien Rätselrallye für Kinder erkundigen.

