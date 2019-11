Erleben Sie wie Disney Träume wahr werden und genießen Sie die zauberhaften Welten großartiger Filmmusiken. Ab März 2020 wird die neue Show "Dreams Come True" aus der erfolgreichen " Disney in Concert"-Reihe in Deutschland und Österreich zu sehen und vor allem zu hören sein.

Bereits in den letzten drei Jahren konnten über 250.000 Besucher in die musikalischen Disney Welten eintauchen. Die Starsolisten um Mandy Capristo, Anton Zetterholm, Sabrina Weckerlin, Enrico de Pieri, Lisa Antoni und Philipp Büttner werden gemeinsam mit dem Hollywood-Sound-Orchester unter der Leitung von Wilhelm Keitel die schönsten Disney Songs auf der großen Bühne live performen.

"Dreams come true" lautet das Motto der neuen Disney in Concert-Show. Quelle: Kai Heimberg

Jan Köppen wird als Moderator durch den Abend führen.

In Leipzig gastiert die Show am 25.03.2020 in der Quarterback-Immobilien-Arena Leipzig. Hier Tickets sichern!

Gewinnspiel Wir verlosen zur Einstimmung 1 x die DVD des Disney-Filmhits "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren". Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie am Mittwoch, dem 18. Dezember 2019, eine E-Mail mit dem Betreff " Disney" und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de Achtung! Nur E-Mails, die an diesem Tag (zwischen 0:00 und 23:59 Uhr) bei uns eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Eine Teilnahme vor oder nach dem 18. Dezember 2019 wird nicht gewertet. Der Preis wird unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und sein Name im Anschluss an dieser Stelle veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

