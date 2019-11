Verbringt einen unvergesslichen Kindergeburtstag in Auerbachs Keller! Du wirst mit Deinen Freunden in der Mädler-Passage an der Faust Mephisto-Figur empfangen und steigst hinab in die sagenumwobenen Kellergewölbe. Hier an diesem magischen Ort hat sich auch schon der junge Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe zu Weltliteratur inspirieren lassen.

Begebt Euch auf die Suche nach dem Schatz des Schwarzmagiers Dr. Faust und erfahrt dabei alles über die Legende seines berühmten Fassritts. Und wer weiß, vielleicht gelingt es auch Euch, wie einst Dr. Faust das Fass aus Auerbachs Keller zu reiten.

Dr. Faust auf der Spur: Die Schatzsuche durch Auerbachs Keller zählt zu den Höhepunkten der Kindergeburtstagsfeier. Quelle: PR Auerbachs Keller

Buchbar ab 5 Personen für Kinder von 8 bis 12 Jahren in zwei Varianten:

Dr. Fausts Nudelspektakel

Einstündige Rätsel-Führung durch Auerbachs Keller

Namensschild

Faustschatz-Geschenk

Nudel-Essen satt im Großen Keller, dazu 1 Softgetränk pro Kind

Preis pro Kind 22 Euro

Dr. Fausts Kuchenschmaus

Einstündige Rätsel-Führung durch Auerbachs Keller

Namensschild

Faustschatz-Geschenk

1 Stück bunter Schokoladenkuchen im Großen Keller, dazu 1 Softgetränk oder Kakao pro Kind

Preis pro Kind 20 Euro

Zu Dr. Fausts Kindergeburtstag in Auerbachs Keller Leipzig gehört auch teuflisch gutes Essen und Trinken. Quelle: PR Auerbachs Keller Leipzig

Optional: Das T-Shirt mit allen Kindernamen der Geburtstags-Gesellschaft und Logo von Auerbachs als Geschenk zum Mitnehmen mit einem Aufpreis von 14,90 Euro pro T-Shirt. Bestellung unter Angabe der Namen und Größen muss 7 Tage im Voraus erfolgen.

Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weiterführende Informationen gibt es online unter www.auerbachs-keller-leipzig.de

Gewinnspiel Wir verlosen 1 Gutschein für eine unvergessliche Kindergeburtstagsfeier in Auerbachs Keller. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie am Montag, dem 2. Dezember 2019, eine E-Mail mit dem Betreff "Auerbachs Keller" und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de Achtung! Nur E-Mails, die an diesem Tag (zwischen 0:00 und 23:59 Uhr) bei uns eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Eine Teilnahme vor oder nach dem 2. Dezember 2019 wird nicht gewertet. Der Preis wird unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und sein Name im Anschluss an dieser Stelle veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

24 Mal Glück: zurück zur Übersicht mit allen Türchen des Schlingel-Adventskalenders 2019!