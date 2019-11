Magisches Tropenleuchten - Das einzigartige Lichterfestival bei 26 Grad Celcius

Tauchen Sie ein in Glanz und Glitzer und erleben Sie einzigartige Momente beim Lichterfestival!

Der Zoo Leipzig erstrahlt Anfang des Jahres wieder in einem faszinierenden Licht. Mit Einbruch der Dunkelheit können sich die Besucher von leuchtenden Wesen, rhythmischen Klängen und bunten Illuminierungen verzaubern lassen und eine unvergleichliche Stimmung sowohl in Deutschlands größtem tropischen Regenwald, als auch in den Erlebniswelten Südamerika, Asien und im Gründer-Garten erleben.

Immer einen Besuch wert: der Zoo Leipzig mit seinem Lichterfestival "Magisches Tropenleuchten". Quelle: Zoo Leipzig

Vom 10. Januar bis zum 9. Februar 2020 verwandelt das einzigartige Lichterfestival den Zoo Leipzig in einen Ort voller Magie. Jeweils von Freitag bis Sonntag (17 bis 22 Uhr) können Besucher in die eindrucksvolle Atmosphäre eintauchen. Unter freiem Himmel lassen spektakuläre Feuershows und lebendige tierische 3D-Projektionen den Spaziergang durch den Zoo zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Ein mehr als vier Meter großer Lichter-Kolibri auf dem Aquariumsvorplatz, ein leuchtender Löwe im Konzertgarten sowie viele weitere animierte Tiergefährten begleiten die Besucher auf dem leuchtenden Lichterweg.

Magisches Tropenleuchten 2020 im Zoo Leipzig 10. Januar bis 9. Februar 2020

Freitag bis Sonntag, 17 bis 22 Uhr Weitere Informationen und Tickets gibt es unter:

www.zoo-leipzig.de/tropenleuchten.

In der Tropenerlebniswelt Gondwanaland erzählt eine eindrucksvolle Lichtshow das Farbenspiel eines Tropentages – vom malerischen Sonnenaufgang bis zum sternenklaren Nachthimmel mit beeindruckenden Sternzeichen-Projektionen. Ein schwebender Nebel auf dem Urwaldfluss lässt die Bootsfahrt zu einem besonderen Erlebnis werden, und leuchtende Hängebrücken laden dazu ein, den tropischen Regenwald Leipzigs aus luftiger Höhe und in einem neuen Licht zu entdecken. Mehrere künstlerische und musikalische Darbietungen an allen Tagen sorgen für Entspannung.

Auch die Tropenerlebniswelt Gondwanaland erstrahlt beim Magischen Tropenleuchten in einem besonderen Licht. Quelle: Zoo Leipzig

Mit exotischen Köstlichkeiten werden die Gäste im Restaurant Patakan in Gonwanaland, im Palmensaal sowie in der Hacienda Las Casas verwöhnt.

Gewinnspiel Wir verlosen 1 Familienkarte für das Lichterfestival "Magisches Tropenleuchten" im Zoo Leipzig inklusive Tageseintritt. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie am Freitag, dem 20. Dezember 2019, eine E-Mail mit dem Betreff " Zoo Leipzig" und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de Achtung! Nur E-Mails, die an diesem Tag (zwischen 0:00 und 23:59 Uhr) bei uns eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Eine Teilnahme vor oder nach dem 20. Dezember 2019 wird nicht gewertet. Der Preis wird unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und sein Name im Anschluss an dieser Stelle veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

