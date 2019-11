Wie entscheidet man, welches Geschenk wirklich richtig gut passt und nicht nur als Staubfänger im Regal landet? Ganz einfach: Man verschenkt am besten ein ganz besonderes Erlebnis zum selbst Aussuchen und legt noch je eine große Portion Spannung, Lachen und Romantik dazu. Großes Kino eben!

Bei uns gibt es das Beste aus Hollywood und Kinoabenteuer für Groß und Klein. Sie suchen nach einer Unternehmung für die ganze Familie, die allen Spaß macht? Mit unseren HappyFamily-Angeboten können Sie gemeinsam tolle Film-Welten entdecken und dabei noch sparen! An Sonn- und Feiertagen zahlen alle Familienmitglieder für Filme bis 18 Uhr den Kinderpreis, wenn sie ein Kind unter 12 Jahren begleiten.

Mit "Die Eiskönigin 2", "Jumanji – The Next Level" (ab 12.12.), "STAR WARS IX: Der Aufstieg Skywalkers" (ab 18.12.) und der sensationellen Verfilmung des Musicals "Cats" (ab 25.12.) können Jung und Alt großes Kino hautnah erleben und in spannende Welten eintauchen. Und auch schon ganz kleine Kinofans haben Spaß am Animationsfilm "Der kleine Raabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz" (ab 12.12.).

Vorhang auf für die besten Filmneuheiten im CineStar Leipzig! Quelle: PR CineStar Leipzig

Einen rundum gelungenen Kinonachmittag für Kinder verschenken Sie mit unserem " Kinospaß für Kids". Neben einem Kinderticket gibt es hier noch ein Getränk, Popcorn und ein Eis – eben alles, was zu einem Kinobesuch dazugehört!

Oder verschenken Sie zu Weihnachten Kinospaß und Schokogenuss im Set! Schon ab 12,90 Euro schenken Sie Ihren Lieben nicht nur eine wunderschöne Zeit, sondern versüßen ihnen gleichzeitig die Weihnachtszeit mit einer leckeren Lindt-Schokoladentafel in einem weihnachtlichen Box. Ideal für große und kleine Kinofans!

Und für alle, die sich nicht festlegen möchten, sind unsere heiß begehrten Geschenkkarten perfekt – flexibel einlösbar und schon ab 10 Euro erhältlich.

Alle Infos finden Sie auch unter www.cinestar.de/kino-leipzig

Das CineStar Leipzig wünscht besinnliche Feiertage und viel Spaß im Kino-ho-ho!

Gewinnspiel Wir verlosen 1 x " Kinospaß für Kids" im CineStar Leipzig inklusive Ticket, Getränk, Popcorn und Eis. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie am Dienstag, dem 3. Dezember 2019, eine E-Mail mit dem Betreff " CineStar" und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de Achtung! Nur E-Mails, die an diesem Tag (zwischen 0:00 und 23:59 Uhr) bei uns eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Eine Teilnahme vor oder nach dem 3. Dezember 2019 wird nicht gewertet. Der Preis wird unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und sein Name im Anschluss an dieser Stelle veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

