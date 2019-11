"In der Halle des Orgelkönigs"

Märchenhaftes aus dem hohen Norden

Wir laden Euch herzlich zum moderierten Familienkonzert ins Gewandhaus ein: Am Samstag, dem 18. Januar 2020 dürft ihr in ein echtes, norwegisches Feenmärchen eintauchen, das der Komponist Edvard Grieg in bildhafte Klänge verwandelt hat: Es erklingt die 1. Peer-Gynt-Suite – die eigentlich für Orchester geschrieben wurde – auf der Gewandhausorgel.

Die Familienkonzerte im Gewandhaus Leipzig begeistern kleine und große Zuhörer gleichermaßen. Quelle: Jens Gerber

Erkennt ihr die bekannte Melodie der "Morgenstimmung"? Sie zählt zu den beliebtesten romantischen Musikstücken und sicher habt ihr sie schon einmal gehört. Der vierte Satz "In der Halle des Bergkönigs" verleiht unserem Konzert seinen Namen. Unser König wohnt jedoch in keinem Berg, sondern spielt auf der Orgel im Großen Saal: Gewandhausorganist und Orgelkönig Michael Schönheit.

KiKa-Moderator Malte Arkona, den ihr vielleicht von "Die beste Klasse Deutschlands" kennt, führt galant und witzig durch das Konzert.

Malte Arkona, bekannt aus der KiKa-Show "Die beste Klasse Deutschlands", moderiert die Veranstaltung. Quelle: Urban Ruths

"In der Halle des Orgelkönigs" Samstag, 18. Januar 2020 16 UHR | GROSSER SAAL Familienkonzert Michael Schönheit Orgel Malte Arkona Moderation Edvard Grieg 1. Peer-Gynt-Suite op. 46 (Bearbeitung für Orgel)

Wer besonders neugierig ist, kommt schon eine Stunde vor Konzertbeginn zur Instrumenten- und Bastelstraße ins Gewandhaus. Hier kann man Musiker des Gewandhausorchesters persönlich kennenlernen, Instrumente ausprobieren oder beim Basteln selbst kreativ werden.

Weitere Informationen zum Familienprogramm des Gewandhauses sind online unter www.gewandhausorchester.de nachzulesen.

