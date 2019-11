Das Geschenk auf das alle fliegen!

Gewinne eine von zwei exklusiven JUMP House Gutscheinboxen. In der hochwertigen Metallbox findest Du neben 60 Minuten Sprungzeit auch ein Paar JUMP Socken, einen Softdrink Coupon sowie ein JUMP House Schlüsselband.

NEU: Ab sofort sind drei weitere tolle Gutscheinboxen mit verschiedenen Inhalten in Deinem JUMP House Leipzig oder unter www.jumphouse.de erhältlich. Freudensprünge garantiert!

Nur Fliegen ist schöner: Im JUMP House Leipzig ist Abheben ausdrücklich gewünscht. Quelle: Tom Menz/JUMP House

JUMP House Leipzig – das sind 4.700 m² purer Sprungspaß für die ganze Familie in 10 verschiedenen Aktionsbereichen. In Mitteldeutschlands größtem Trampolinpark warten auf über 150 Trampolinen jede Menge Spaß und Action. Ob ein Sprung in eine mit 18.500 Schaumstoffwürfeln gefüllte Grube, ein rasantes Völkerballspiel in den 3D-Dodgeball-Arenen oder ein Lauf durch die NinjaBox mit drei Hindernisbahnen – das Sprungerlebnis im JUMP House Leipzig ist quasi grenzenlos. NEU: BounceJUMP – der Trampolin-Action-Parcours bekannt aus dem TV!

Eins gegen Eins: Auch die BattleBox im JUMP House verspricht Fun und Action. Quelle: Tom Menz/JUMP House

Auch für Schulausflüge, Geburtstage, Teamevents und Fitnesskurse ist das JUMP House die ideale Anlaufstelle, um eine unvergessliche Zeit zu erleben.

Frohe Weihnachten und viel Glück wünscht das JUMP House Leipzig Team!

Gewinnspiel Wir verlosen 2 x 1 exklusive JUMP House Gutscheinbox - inklusive 60 Minuten Sprungzeit, Jump-Socken, Softdrink und Schlüsselband. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie am Donnerstag, dem 5. Dezember 2019, eine E-Mail mit dem Betreff "JUMP House" und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de Achtung! Nur E-Mails, die an diesem Tag (zwischen 0:00 und 23:59 Uhr) bei uns eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Eine Teilnahme vor oder nach dem 5. Dezember 2019 wird nicht gewertet. Der Preis wird unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und sein Name im Anschluss an dieser Stelle veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

