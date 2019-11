Türchen 7: Adventsfahrt mit dem Nikolaus beim "Wilden Robert"

Die Weihnachtszeit mit all ihren kleinen und großen Überraschungen hat begonnen.

Eine der ersten wartet auf alle Kinder am 14. und 15. Dezember in den Zügen der Döllnitzbahn. Denn kein anderer als der Nikolaus steigt an diesem Wochenende in den Zug und lässt jedes Kind in den großen Sack voller süßer Geschenke greifen.

Die Fahrten beginnen ab Mügeln Bahnhof in Richtung Oschatz: 9.25 Uhr, 12.31 Uhr und 16.30 Uhr. In der Gegenrichtung fährt der "Wilde Robert" vom Oschatzer Hauptbahnhof nach Mügeln 10.43 Uhr, 13.45 Uhr sowie 17.40 Uhr. Gehalten wird bei Bedarf an allen Unterwegsbahnhöfen.

Auch der Nikolaus ist mit dabei: Die Döllnitzbahn lädt zu Adventsfahrten beim "Wilden Robert" ein. Quelle: PR Döllnitzbahn

Der Fahrpreis pro Person beträgt 13 Euro für eine Fahrt von Oschatz nach Glossen oder Kemmlitz und zurück inklusive Dampfzugzuschlag. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren fahren zu einem ermäßigten Fahrpreis.

Am Packwagen erwartet Sie unser freundliches Imbisspersonal mit leckeren Snacks und warmen Getränken.

Adventsfahrten beim "Wilden Robert" 14. und 15. Dezember 2019 Abfahrtzeiten ab Mügeln Bahnhof in Richtung Oschatz: 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr Abfahrtzeiten ab Oschatzer Bahnhof nach Mügeln: 10.43, 13.45 und 17.40 Uhr mit Besuch des Nikolauses und Imbiss

Freunde der Modellbahn haben am Oschatzer Südbahnhof die Möglichkeit, die soeben abgefahrene Strecke von Mügeln nach Oschatz im Modell zu bestaunen. Die Mitglieder des FV "Wilder Robert" Sektion Modellbau haben dort in liebevoller Kleinarbeit die Strecke nachgebaut. Geöffnet hat die Ausstellung an beiden Dampffahrtagen von 10 bis 17 Uhr.

Das Team der Döllnitzbahn und die Mitglieder des FV "Wilder Robert" wünschen allen Gästen einen friedlichen Advent und freuen sich auf Ihren Besuch.