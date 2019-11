Magische Lichterwelten – Mythen, Märchen & Legenden

Unter dem Motto "Mythen, Märchen & Legenden" kehren die Magischen Lichterwelten nunmehr zum dritten Mal zurück in den Bergzoo. Dabei handelt es sich um eine komplett neue Ausstellung, mit zuvor nie gezeigten Figuren auf insgesamt 4 Hektar Fläche. Diesmal lassen die chinesischen Lichtkünstler die Besucher in eine Welt der Märchen und Legenden aus Deutschland und der ganzen Welt eintauchen.

Die Palette der Installationen reicht dabei von den berühmten Märchen der Gebrüder Grimm über die Nibelungen Sage mit Siegried dem Drachentöter bis hin zur griechischen Mythologie oder den Geschichten um das berühmte Seeungeheuer von Loch Ness. Lassen Sie sich also verzaubern und kommen Sie mit auf eine einmalige Reise durch eine fantastische Welt aus Licht und Seide.

Die Magischen Lichterwelten sind Anfang 2020 wieder zu Gast im Bergzoo Halle. Quelle: Zoo Halle

Magische Lichterwelten 2020 im Zoo Halle Durchführungszeitraum Freitag, 24. Januar bis Sonntag, 15. März 2020 Öffnungszeiten

Montag: Ruhetag

Dienstag bis Sonntag: 17.30 bis 22 Uhr Tickets Ab sofort im Vorverkauf in allen bekannten Ticketvorverkaufsstellen sowie online unter www.magische-lichterwelten.de.

Bereits seit vergangenem Sommer arbeiten die begabten Kunsthandwerker aus der Stadt Zigong in aufwendiger Handarbeit an den lebens- und überlebensgroßen Figuren aus filigranen Metallgestellen und feinen Stoffen. Diese werden dann wieder per Schiff und Sattelschleppern aus der südchinesischen Provinz nach Halle gebracht, um hier als spektakuläre Installationen in Szene gesetzt zu werden.

Mythen, Märchen & Legenden: In der neuen Ausstellung "Magische Lichterwelten 2020" wird auch diese Lichtinstallation im Zoo Halle zu sehen sein. Quelle: Zoo Halle

Nach dem erneuten großen Erfolg in diesem Jahr, mit über 140.000 Besuchern aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern, sind die Magischen Lichterwelten mittlerweile Deutschlands größte Veranstaltung Ihrer Art und von der Besucherzahl bereits an zweiter Stelle weltweit, noch vor Veranstaltungsorten wie Los Angeles (125.00 Besucher) oder Philadelphia (130.000 Besucher).

Kontakt

Zoo Halle ( Bergzoo)

Haupteingang & Parkhaus: Reilstraße 57, 06114 Halle

Besucherservice

Tel.: (0345) 5203-437

Email: besucherservice@zoo-halle.de

Web: www.zoo-halle.de

Gewinnspiel Wir verlosen 1 x 2 Tickets für die Magischen Lichterwelten "Mythen, Märchen & Legenden" im Zoo Halle. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie am Montag, dem 9. Dezember 2019, eine E-Mail mit dem Betreff "Magische Lichterwelten" und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de Achtung! Nur E-Mails, die an diesem Tag (zwischen 0:00 und 23:59 Uhr) bei uns eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Eine Teilnahme vor oder nach dem 9. Dezember 2019 wird nicht gewertet. Der Preis wird unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und sein Name im Anschluss an dieser Stelle veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

24 Mal Glück: zurück zur Übersicht mit allen Türchen des Schlingel-Adventskalenders 2019!