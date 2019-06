Die Leipziger Ökofete ist Umweltmarkt und Sommerfest in einem. So präsentieren sich am 16. Juni 2019 entlang der Anton-Bruckner-Allee wieder zahlreiche lokale Vereine, Initiativen und Ämter, aber auch Einzelpersonen und Unternehmen mit ihren Umweltthemen. Dabei hat so mancher pfiffige Lösungen und Ideen für aktuelle Umweltprobleme parat. Wer alles unter den mehr als 160 Ausstellern dabei ist, ist online auf www.oekoloewe.de nachzulesen.

Die Besucher erwartet zudem ein unterhaltsames Kulturprogramm für die ganze Familie. Zwischen Info-Ständen, Walkacts, Bio-Produkten und Mitmachangeboten gibt es folglich viel zu erfahren und zu entdecken. Der Eintritt ist frei.

LVZ