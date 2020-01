Leipzig

Viele Kinder lieben Tiere und hätten auch gern ein eigenes Haustier. Für Eltern gilt es dann gut abzuwägen. Was spricht für oder gegen ein Haustier? Was gibt es bei Hund, Katze & Co. alles zu beachten? Antworten liefert die neue Schlingel-Serie „Mein tierischer Mitbewohner“. Die allgemeinen Hinweise zum Auftakt sind an diejenigen gerichtet, die noch überlegen, ob ein Kind mit Fell, Federn oder Schuppen überhaupt zu ihnen passt. Ab dem zweiten Teil werden die beliebtesten Haustiere der Deutschen vorgestellt.

Außerdem versammelt die aktuelle Ausgabe des LVZ-Familienmagazins wertvolle Tipps für die Geschwister-WG. Denn wenn sich Kinder ein Zimmer teilen müssen, ist der Weg vom gemeinsamen Bett bis zum Lagerkoller oft nicht weit. Der Schlingel zeigt Vor- und Nachteile, Minenfelder und Lösungswege auf.

Individualität ist das Stichwort im elften Teil der Schlingel-Grundschul-Serie. Denn in keiner Schule nehmen Lehrer Kinder in ihrer Verschiedenartigkeit so an wie in der Grundschule. Wie Leipziger Pädagogen ihre Schüler fördern und fordern, ist aber sehr unterschiedlich. Der Schlingel hat bei staatlichen und freien Schulen nachgefragt.

Vor großen Herausforderungen stehen auch getrennt lebende Elternteile, die regelmäßig weite Entfernungen zurücklegen müssen, um bei ihrem Kind sein zu können. Wie das Besuchsprogramm „Mein Papa kommt“ Familien in dieser Situation unterstützt, erklärt Initiatorin Annette Habert im großen Schlingel-Interview.

Im Kinder-Schlingel haben wir mit einem Experten vom sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprochen und ihn gefragt, ob er bei Bombenentschärfungen keine Angst hat. Auf den acht Extraseiten in der Heftmitte tummeln sich zudem Turteltäubchen, kunterbunte Basteltipps zur Faschingszeit und ein XXL-Gewinnspiel, bei dem es einen 300-Euro-Gutschein für den Schulstart zu ergattern gibt.

Highlights aus dem Inhaltsverzeichnis des Schlingel-Heftes Februar/März 2020:

Wochenendausflug mit Schlitten: (fast) schneesichere Rodelbahnen in der Region

Ein Netzwerk für Kinder mit zwei Elternhäusern: Wie das bundesweite Besuchsprogramm „Mein Papa kommt“ Familien nach einer Trennung unterstützt

Max braucht etwas anders als Marie: Immer mehr Kitas in Leipzig arbeiten mit einem offenen Konzept

arbeiten mit einem offenen Konzept Mein Zimmer, dein Zimmer, unser Kinderzimmer: fünf Tipps für die Geschwister-WG

Mein tierischer Mitbewohner: Auftakt zur neuen Haustier-Serie

Grundschulserie, Teil 11: Förderunterricht - Wie individuell Leipzigs Lehrer auf ihre Schüler eingehen

Lehrer auf ihre Schüler eingehen Kinder-Schlingel: der gefährliche Job eines Sprengmeisters, Basteltipps zur Faschingszeit und großes Gewinnspiel

Die druckfrische Februar/März-Ausgabe des LVZ-Familienmagazins ist ab Samstag, 1. Februar 2020, im Zeitschriftenhandel und in den LVZ-Geschäftsstellen für nur 1,50 Euro erhältlich. Abonnenten erhalten ihren Schlingel bereits etwas früher.

In eigener Sache Der Schlingel erscheint ab diesem Jahr immer als Doppelausgabe und dadurch in einem anderen Rhythmus. Das nächste Magazin folgt am 1. April 2020. Weitere Informationen zu den Neuerungen in der Schlingel-Welt lesen Sie hier!

