Wie die Großen Fahrkarten kontrollieren, eine Ansage über das Zugmikrofon machen oder dem Triebwagenführer über die Schulter schauen – welches Kind wünscht sich nicht einmal die interessante Arbeit der Erwachsenen kennenzulernen? Die Mitteldeutsche Regiobahn macht es möglich: am MRB Kids Day, dem 9. November 2019.

Spannendes Zugabenteuer

In ausgewählten Zügen auf der Strecke Leipzig – Döbeln schlüpfen die Kleinen in die Rolle der Kundenbetreuer. An der Seite erfahrener MRB-Mitarbeiter geht es mit Mütze und Knipser auf Kontrolltour und in Windeseile wird die Fahrt zum unvergesslichen Zugabenteuer. In einer großen MRB-Zug-Rallye können die Kinder außerdem Zug-Bingo spielen, Schaffnerkellen basteln und zu raffinierten Reisedetektiven werden.

Unvergessliche Erinnerungen

Damit der MRB Kids Day allen lange in Erinnerung bleibt, halten Fotografen die Freude der Kleinen gern in Sofort-Fotos fest. Jedes Kind erhält außerdem als Andenken sein persönliches Zugreise-Tagebuch. Darin kann es die Fotos einkleben, das Erlebte festhalten und es allen zeigen, die den tollen Tag verpasst haben.

Übrigens: Am MRB Kids Day fahren nicht nur die Kinder kostenlos, sondern auch eine Begleitperson pro Kind. Weitere Begleiter sind als Fahrgäste natürlich willkommen.

Jetzt Plätze sichern

Melden Sie sich am besten gleich an – denn die Plätze sind begrenzt. Ausführliche Informationen und die verschiedenen Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.mitteldeutsche-regiobahn.de/kidsday