Anlässlich des Ernte-Dank- und Hoffestes bereitet das Team des Ernte-mich-Hofes ein reichhaltiges Angebot mit Verkaufsständen kleiner regionaler Unternehmen, Spielen für Groß und Klein und Bastelmöglichkeiten vor. Die Besucher können sich unter anderem an Lavendeldruck versuchen – bitte hellen Stoff, beispielsweise Beutel, mitbringen.

Von Tomate bis Süßkartoffel wird es auch ein großes Angebot an saisonalem Bio-Gemüse aus eigenem Anbau geben. Auch Eier, Aufstriche und Honig stehen zum Verkauf. Wer wissen möchte, wo der Honig genau herkommt und wie er entsteht, hat an diesem Tag die Möglichkeit sich mit Stadtimker Robert Albrecht zu unterhalten. Die Obstgenossen informieren zu den zahlreichen Apfelsorten auf dem Hof.

Bei Rundgängen über das Gelände können die Besucher des Hoffestes viel über den Bio-Gemüse-Anbau bei Ernte-mich, das Konzept des Selbstgärtnerns und die Mietbeete sowie die bäuerliche Landwirtschaft mit Hühnern erfahren.

Da frische Luft und Bewegung im Freien hungrig machen, werden regionale Leckerbissen kleiner Leipziger Unternehmer und Gastronomien angeboten, unter anderem Elbweiderind, Anstalt für Koch- und Lebensmittelkultur und Rosenberg Delikatessen. Von süß bis herzhaft, von Kaffee über Kuchen bis Limo und Bier wird alles vorhanden sein.

Ernte-Dank-Fest Sonntag, 29. September 2019

10 bis 17 Uhr Ernte-mich

Großpösnaer Straße 71

Leipzig / Liebertwolkwitz Eintritt frei Weitere Informationen unter www.erntemich.de.

Was ist eigentlich Ernte-mich?!

Ernte-mich ist ein ökologischer Landbau, welcher neben alten und teilweise seltenen Obst- und Gemüsesorten für die Bio-Kiste, Markt und Restaurants, an zwei Standorten in Leipzig für jedermann Mietbeete anbietet und so den Menschen Erholung und Freizeitgestaltung an der frischen Luft ermöglicht – mit dem positiven Effekt die eigenen Früchte genießen zu können.

Besonders wichtig ist dem Ernte-mich-Team, dass 100 % nachhaltig und ohne naturfremde Zusätze angebaut wird. Der Dünger wird auf demselben Grundstück produziert und zur Bewässerung wird zum Großteil Regenwasser genutzt. Somit gibt es keinen negativen CO2-Fußabdruck und das Gemüse hat eine gute Wasserbilanz.