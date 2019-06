Der Weg zur Kinderrehabilitation ist kurz und leicht, sagt Anne-Kathrin Sturm, Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland, im Interview mit dem Schlingel.

Liegt es an zu hohen formalen oder Verwaltungshürden, dass viele eine Kinder-Reha bei Ihnen nicht beantragen, obwohl sie es könnten?

Anne-Kathrin Sturm: Dass die Rentenversicherung Reha-Leistungen für Kinder anbietet, ist sicherlich noch nicht ausreichend bekannt. Denn bei erkrankten Kindern denkt man nicht in erster Linie an die Rente. Möglicherweise besteht auch eine gewisse Verwechselungsgefahr mit der von der Krankenkasse angebotenen Mutter-Kind-Kur. An den formalen Anforderungen kann es nicht liegen, denn diese sind wirklich nicht hoch.

Wie sieht der erste Schritt hin zur Rentenversicherung aus, wenn ich das Bedürfnis oder die Notwendigkeit für eine Reha sehe?

Der erste Schritt wäre mit dem Kinderarzt zu klären, ob eine Reha-Maßnahme zur Besserung des Gesundheitsbildes sinnvoll ist. Wenn der Arzt zu einem Reha-Antrag rät, sollte dieser gemeinsam mit einem Befundbericht direkt beim Rentenversicherungsträger gestellt werden. Manche Ärzte geben den Antrag sogar nach einer Behandlung gleich mit und bereiten den Befundbericht vor. Aber auch ohne eine regelmäßige Behandlung bei einem Arzt können Eltern einen Antrag stellen. Der notwendige Befundbericht kann in diesem Fall nachgereicht werden.

Wie aufwendig ist eine Beantragung?

Einen Antrag zu stellen ist einfach. Auf der Internetseite der Rentenversicherung ist unter Services/Online-Dienste das richtige Antragsformular zu finden. Alternativ kann der Antrag auch direkt in der Auskunfts- und Beratungsstelle oder beim Versichertenältesten, vielleicht sogar bei der Krankenkasse, gestellt werden. Zum Antrag gehört - wie bereits erwähnt - der vom Arzt ausgefüllte Befundbericht. Wer sich mit den Online-Diensten im Internet nicht so gut auskennt, kann auch formlos einen Antrag stellen, dann werden die benötigten Formulare per Post zugesandt.