Im November geht die Veranstaltungsreihe der Kuni in eine neue Runde. Dann können wissbegierige Kinder zwischen acht und zwölf Jahren wieder im Hörsaal Probe sitzen und Uni-Luft schnuppern. An vier Terminen erklären Leipziger Wissenschaftler kindgerecht spannende Themen aus ihren Forschungsbereichen und lassen sich Löcher in den Bauch fragen. So lernen die Studenten von morgen unter anderem wie Intelligenz in eine Maschine kommt, warum Kuhpupse schlecht fürs Klima sind und wie sich Star Trek unsere Zukunft vorstellt. Die Vorlesungen finden im Audimax am Campus Augustusplatz statt und beginnen jeweils 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Dafür gibt’s auch einen persönlichen Studierendenausweis und bei mindestens drei besuchten Vorträgen sogar eine Mini-Bachelor-Urkunde.

Für weitere Informationen zur Kuni, zum ausführlichen Programm und zur Anmeldung geht es hier entlang.

Programm 8. November 2019, 17 Uhr

Raumschiff Enterprise – wie sich Star Trek unsere Zukunft vorstellt 15. November 2019, 17 Uhr

Kuhpupse – warum sind sie schlecht fürs Klima? 22. November 2019, 17 Uhr

Von Robo-Hund bis Alexa – wie kommt Intelligenz in eine maschine? 29. November 2019, 17 Uhr

Zucker, Zucker überall – Süße Leckerei oder geheime Gefahr? Audimax der Universität Leipzig

Campus Augustusplatz

Von Constanze Dietsch