Ho ho ho - während es in der Innenstadt nach Zimt und Kräppelchen duftet, liegen Kinder überall auf der Lauer, um ihn einmal zu sehen. Vom Weihnachtsmann ist natürlich die Rede. Aber was, wenn die kleinen Weihnachtsfans schon seit Jahren auf den Mann in rot warten und ihn nie zu Gesicht kriegen? Ab wann sollte man das Geheimnis um den Weihnachtsmann lüften und was sagt man großen Geschwistern, die das Rätsel längst gelöst haben? Diese Fragen klärt das neue Schlingel-Heft mit Hilfe von Experten und lässt einen Psychologen zu Wort kommen.

Und kurz vor dem großen Fest stellt sich manchem Elternteil selbst ein Rätsel: Was mache ich, wenn sich mein Kind ein Smartphone wünscht? Auch hier hat das neue Heft Tipps und Strategien von Profis parat, wie man die Kleinen an die allgegenwärtige digitale Welt behutsam heranführen kann.

Wer ganz kleine Kids zuhause hat, der würde sich vom Weihnachtsmann wahrscheinlich am liebsten einen Kita-Platz für seinen Nachwuchs wünschen. Aber selbst der hätte momentan wahrscheinlich Probleme, in Leipzig einen aufzutreiben. Kita-Leiter geben deshalb in der neuen Ausgabe selbst Tipps und sagen auch ehrlich, ab wann Eltern zu viel Engagement zeigen.

Das Cover des aktuellen Schlingel (Dezember/Januar-Ausgabe 2019).

Aber der neue Schlingel, der dieses Mal in einer prall gefüllten Doppelausgabe für Dezember und Januar erscheint, wartet auch mit ein paar winterlichen Themen auf, die weniger schwer im Magen liegen. Unter dem Motto süß und selbstgemacht verrät der Schlingel, wie man die beliebten Klassiker vom Weihnachtsmarkt ganz einfach selber nachmachen kann: Gebrannte Mandeln, Kräppelchen und Marzipankartoffeln lassen sich nämlich auch in der eigenen Küche zaubern.

Ebenfalls federleicht geht es beim Eiskunstlaufen zu. Unser Autor hat sich aufs Eis gewagt und im Sportarten-Check festgestellt, dass es ein Heidenspaß ist, (fast) schwerelos übers Eis zu schweben.

Schlingeln Sie mit! Sie möchten den Schlingel bequem nach Hause geliefert bekommen und alle Abo-Vorteile genießen? Die druckfrische September-Ausgabe des LVZ-Familienmagazins ist ab 1. Dezember im Zeitschriftenhandel und in den LVZ-Geschäftsstellen für nur 1,50 Euro erhältlich. Abonnenten erhalten ihren Schlingel bereits früher.

Highlights aus dem Inhaltsverzeichnis des Schlingel-Heftes Dezember 2019/ Januar 2020:

Zwischen Märchenwald und Wichtelwerkstatt - Die Highlights auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt

Erdmännchen trifft Hirsch - Schlingel und Café Satz laden zur Adventslesung ein

Oh Tannenbaum - Wo Familien in der Region ihren Tannenbaum selber schlagen können

24 Mal Glück: Der Schlingel-Adventskalender

Auf Sportartensuche, Teil 13: Schwerelos übers Eis - Eiskunstlauf

Grundschulserie, Teil 10: Schuluniformen - Für das Wir-Gefühl, gegen Ausgrenzung

Baby-Schlingel: Kita-Leiter geben Eltern Tipps für die Kitaplatzsuche

