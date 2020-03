Beim Puppentheaterfest wird in diesem Jahr „Frau Holle“ zu einer Wetterhexe, denn dieser mythischen Gestalt sagt man nach, sie könne auch das Wetter machen. Das tut sie dann wohl auch, mit einem Hexenspaß an der Sache! Ein „ Robin Hood“ reitet durch den Wald, der anders als andere, nicht den Armen noch mehr nimmt, sondern von seinen erbeuteten Schätzen zurückschenkt. Eine wahrhaft große Tat! „ Fiete Anders“ begegnet den Besuchern des Puppentheaterfestes ebenfalls. Sie begleiten ihn auf seiner Suche zu sich selbst und können dabei entdecken, wie gut es sein kann, anders zu sein. Natürlich darf die Prinzessin nicht fehlen, die ihren Frosch küsst und plötzlich zur „Froschkönigin“ wird. Es ist also alles ganz anders – aber am Ende wird geheiratet, so wie wir es kennen. „Die Chansonette“ wird die erwachsenen Gäste bezaubern, sie mit Liedern, Musik und einer Marionettenoper entführen. Der Diva große Taten auf den Bühnen der Welt sind längst vorbei, doch für die Gäste stellt sie sich noch einmal ins Rampenlicht!

Programm „ Hexenspaß und große Taten“

Freitag, 6. März 2020

9.30 Uhr: Fiete Anders – Geschichte vom Anderssein

Samstag, 7. März 2020

15 Uhr: Robin Hood

16 Uhr: Potzblitz – Eine Wetterhexe dreht auf

20 Uhr: Die Chansonette

Sonntag, 8. März 2020

16 Uhr: Die Froschkönigin

Weitere Informationen zum Puppentheaterfest gibt es hier.

Eintritt jede Aufführung außer „Die Chansonette“: 7 Euro, 5 Euro ermäßigt*

Eintritt „Die Chansonette“: 12 Euro, 10 Euro ermäßigt

*Gruppen ab zehn Kindern: 4 Euro / Kind, Anmeldung bitte unter 0341 354 14 11, Verkauf nur an der Tageskasse

Kartenverkauf: Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Markkleeberg sowie an allen bekannten reservix-Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline 01806 700 733 und online im Veranstaltungskalender der Stadt Markkleeberg erhältlich.

11. Markkleeberger Puppentheaterfest – „ Hexenspaß und große Taten“

6. bis 8. März 2020

Rathaus Markkleeberg, Lindensäle

Rathausplatz 1

04416 Markkleeberg