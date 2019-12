Leipzig

Mehr als 20.000 Kinder sterben jedes Jahr an einer Krankheit, durch Unfall, ein Gewaltverbrechen oder Suizid. Jedes einzelne hinterlässt eine Lücke in der Familie und im Verwandten- und Bekanntenkreis. Sie fehlen - egal wie lang ihr Tod zurückliegt. Das wird vielen Hinterbliebenen gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit wieder schmerzlich bewusst.

Mit einem weltweiten Gedenktag wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember an die verstorbenen Töchter, Söhne und Geschwister erinnert. In Leipzig bietet ein Initiativkreis von engagierten Vereinen und Verbänden den Familien von verstorbenen Kindern diesen Raum des Zusammenkommens, des Schweigens und auch des Redens über ihr Schicksal. Am 8. Dezember 2019 um 18 Uhr sind alle Betroffenen – unabhängig von Konfessions- oder Religionszugehörigkeit, Alter und Herkunft – in die Nikolaikirche eingeladen, um in der Gedenkfeier einen Rahmen und einen Ort für ihre Trauer und gemeinsames Gedenken zu finden. Mit einer Kerze für jedes Kind vor dem Altar wird zum Abschluss viel Licht den Raum erhellen und ein Zeichen für alle Kinder setzen, die zu früh von dieser Welt gegangen sind.

von Schlingel-Redaktion