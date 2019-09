Das kostenlose Märchenbuch "Es war einmal - Neue und klassische Märchen" enthält 16 Erzählungen und wird ab dem 20. September 2019 als gedrucktes Buch, eBook und Hörbuch verfügbar sein. Erhältlich sind die Bücher bei den Aktionspartnern Thalia, Mayersche, Hugendubel, sowie Amazon.de und weiteren teilnehmenden Buchhandlungen.

So geht's: Für Familien gibt es folgende Möglichkeiten, sich ihr kostenloses Exemplar zum Weltkindertag zu sichern: Auf Amazon .de sind ab dem 20. September, 8 Uhr Buch, eBook und Audible-Hörbuch kostenlos bestellbar. DHL übernimmt die Auslieferung der gedruckten Bücher an alle Märchenfans.

, Mayersche und in können sich Familien ebenfalls ab dem 20. September ihr Exemplar sichern, zusätzlich kann online auf .de, Mayersche.de und .de das eBook bestellt werden. Zudem ist das Buch bei weiteren teilnehmenden Buchhändlern verfügbar. Eine Liste der teilnehmenden Buchhändler finden Interessierte unter www.amazon.de/lesenisteingeschenk. So lange der Vorrat reicht.

Ziel sei es, Eltern und Kinder für das Vorlesen und Lesen zu begeistern. "(Vor-)Lesezeit ist Familienzeit. Wenn Eltern gemeinsam mit ihren Kindern neue Abenteuer erleben und in fremde Welten abtauchen, entstehen Nähe und Gespräche. Zugleich stärken vorgelesene Geschichten den Wortschatz von Kindern, ihre Konzentration und die Motivation, selbst lesen zu lernen", erklärt Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. "Wir möchten allen Eltern - auch jenen mit wenig Vorleseerfahrung - zeigen, wie einfach sie Geschichten in den Familienalltag integrieren und so die Weichen für einen erfolgreichen Bildungsweg ihrer Kinder stellen können."

Das Buchcover von "Es war einmal - Neue und klassische Märchen". Quelle: obs/Amazon.de

Prominente Lesebotschafter und ihre Lieblingsmärchen der Brüder Grimm

Das Besondere an dem (Vor-)Leseschatz "Es war einmal": Elf prominente Lesebotschafter der Stiftung Lesen erzählen einleitend, welche Bedeutung ihr Lieblingsmärchen für sie hat und warum es sie bis heute im Leben begleitet. TV-Journalist Peter Kloeppel zum Beispiel zieht noch heute Lehren aus seinem Lieblingsmärchen: "Der Froschkönig führt zu der Einsicht: Was man verspricht, muss man auch halten. Und vieles, was auf den ersten Blick hässlich erscheint, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als wahrer Schatz. Eine wichtige Lektion fürs Leben."

Diese Promis sind dabei: - Annette Frier: Aschenputtel - Birgit Schrowange: Rotkäppchen - Frauke Ludowig: Der gestiefelte Kater - Nazan Eckes: Dornröschen - Olivia Jones: Schneewittchen - Steffen Henssler: Das tapfere Schneiderlein - Joey Kelly: Rapunzel - Peter Kloeppel: Der Froschkönig - Ingo Nommsen: Hänsel und Gretel - Jens Lehmann: Frau Holle - Palina Rojinski: Hans im Glück

Die fünf neuen Märchen auf einen Blick

Das liebevoll illustrierte Märchenbuch vereint die elf beliebtesten Klassiker der Brüder Grimm mit fünf neuen Märchen. Dazu zählen die neue Geschichte "Die zehnte Münze" vom Bestseller-Duo Iny Lorentz und die zeitgenössische romantische Version "Drosselbart Reloaded", geschrieben von Erfolgsautorin Poppy J. Anderson. Darüber hinaus umfasst das Märchenbuch drei neu interpretierte Geschichten mit einem Augenzwinkern: Noah Fitz wandelte "Der Wolf und die sieben Geißlein" in "Der Fuchs und die sieben Lesemäuschen" um. Mit "Schneepunzel" kreierte Halo Summer einen modernen Mix aus zwei Klassikern und Friedrich Kalpenstein schrieb die humorvolle Erzählung " Bremen sucht die Superband" auf Basis von "Die Bremer Stadtmusikanten".

Audible hat das Märchenbuch außerdem als kostenloses Hörbuch produziert. Amazon-Kunden können "Es war einmal" auf Audible.de oder in der Audible App hören. Die Anmeldung kann mit einem Amazon-Konto oder über eine E-Mail-Adresse erfolgen, ein Abo von Audible ist nicht notwendig. Eingesprochen wurden die Märchen von Schauspieler und Autor Stefan Kaminski, der als Sprecher bereits zahlreiche Kinderhörbücher vertont hat.

