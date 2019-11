Leipzig

Beim traditionellen Schlingel-Laternenfest an Sankt Martin sind am Montagabend knapp 1000 Kinder mit ihren Familien durchs Rosental gezogen. Angeführt wurde der große Lampionumzug vom Schlingel, dem LVZ-Maskottchen, das sich ganz bequem in einer Rikscha chauffieren ließ.

Anschließend begeisterte die Sängerin KESS mit ihrem lustigen Kinder-Mitmachprogramm. Mit ihrer Musik sorgte die Leipziger Liedermacherin für einen schön-bewegten Abend bei Groß und Klein. Wilma, drei Jahre alt, hüpfte beim Lied „Tanzpirat“ ganz begeisterte auf Papa Nicos Schultern und strahlte beim Nachhausegehen mit ihrer Schwester um die Wette. Bei der finalen Schneeballschlacht, wo allen so richtig warm wurde, flogen viele leuchtende Luftballons in den Abendhimmel.

von Regina Katzer