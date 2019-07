Die Sonne brennt, das Eis schmeckt, der See ruft. Die Sommerferien haben gerade begonnen und was könnte schöner sein, als den ganzen Tag das Schulfrei zu genießen?

Na, das Kinder-Sommer-Kino an den Höfen am Brühl in Leipzig!

Am 11. und 12. Juli verwandelt sich der Richard-Wagner-Platz mit Hilfe unseres Partners, den Leipziger Stadtwerken, in ein fantastisches Freiluftkino. Besucht uns an beiden Tagen zwischen 10 und 20:30 Uhr und erlebt, was wir zu bieten haben:

Unser Rahmenprogramm bietet riesige, bunte Seifenblasen, Kinderschminken und Luftballons mit den Leipziger Sonntag-Clowns von 10 bis 18 Uhr. Bewundert außerdem von 17:30 bis 18 Uhr die Show der Maskottchen und lasst euch von 18 bis 18:30 Uhr vom Sandmann besuchen.

Und neben diesen tollen Aktionen zeigen wir im Kindersommerkino natürlich auch das Wichtigste: Filme für Groß und Klein!

Zuerst erwartet euch ein Überraschungsfilm mit dem Schneemann Olaf. Na, schon eine Idee? Dann kommt entweder am Donnerstag, den 11. oder am Freitag, den 12. Juli um 10:30 Uhr zum RichardWagner-Platz, sichert euch einen Sitzsack und findet heraus, ob ihr Recht hattet. Oder ihr kommt an beiden Tagen, wenn euch der Film besonders gut gefällt, bei den Temperaturen brauchen alle eine Abkühlung.

Seht ihr euch vielleicht lieber die Klassiker von Disney an? Dann könnte ihr an beiden Tagen ab 13 Uhr das Dschungelbuch genießen – in voller Gemütlichkeit. Mogli und Balu warten nur darauf, mit euch abzuhängen.

Supercalifragilisticexplialigetisch – ein Zungenbrecher? Lasst euch von dem ganz besonderen Kindermädchen Mary Poppins ab 17 Uhr beibringen, wie man das Wort ausspricht. Und wie man sein Zimmer am schnellsten aufräumt.

Zwischen den Filmen könnt ihr euer Wissen immer wieder auf die Probe stellen. Wer aus eurer Familie oder von euren Freunden kann mehr Fragen beantworten? Findet es an beiden Tagen beim Filmquiz mit Zwulf jeweils um 12:30 Uhr, 14:15 Uhr und 17 Uhr heraus.

Nachdem das Sandmännchen jeden um 18 Uhr ins Bett geschickt hat, folgt um 19 Uhr als Letztes der Film für alle erwachsenen Fans. Oder für jeden, der gerne Mambo tanzt: Dirty Dancing sollte alle Nachtschwärmer anlocken. Also kommt früh und sichert euch einen gemütlichen Sitzsack!

Natürlich soll auch niemand hungern: Während der gesamten Tage werden Getränke, BBQ und Süßigkeiten zum Verkauf angeboten. Immerhin kommt kein guter Kinofilm ohne Snacks aus.

Besucht uns am 11. und 12. Juli und genießt mit uns zwei tolle Sommertage voller Filme, gutem Essen und Spaß. Der See kann schließlich noch ein paar Tage warten. Olaf, Mogli, Mary Poppins, Baby und besonders wir freuen uns auf euch!