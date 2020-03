Viele Grundschüler besitzen ein eigenes Smartphone, Tendenz mit dem Alter steigend. Dementsprechend surfen Kinder fast täglich und mit zunehmendem Alter immer häufiger und länger im Internet. Viele Kinder und Jugendliche nutzen WhatsApp, schauen Videos auf YouTube oder haben einen eigenen Instagram- oder TikTok-Account. Digitale Medien sind ein fester Bestandteil im Leben von Kindern und Jugendlichen. Die Familie ist dabei einer der Orte, an denen die Weichen für eine kompetente Mediennutzung gestellt werden können: Hier werden wichtige Regeln im Umgang mit Medien formuliert und Vereinbarungen getroffen.

Für Eltern, die sich fragen, was Heranwachsende am Internet so fasziniert und manchmal nicht wissen, wie sie Ihr Kind auf diesem Weg begleiten sollen, lädt der Landesfilmdienst Sachsen zu einem offenen Elternabend zum Thema Medienkompetenz ein. Eltern erfahren dort, welche Möglichkeiten, aber auch Risiken es gibt, wie sie ihr Kind schützen können, und sie lernen sichere Angebote und Informationsmöglichkeiten kennen.

Die Themen des Abends werden sein:

aktuelle Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche

Persönlichkeits- und Urheberrecht

Cybermobbing und deviante Verhaltensweisen

Privatsphäre und Datenschutz

Filtersoftware und andere Schutzmaßnahmen

Tipps für gute Angebote

familiäre Mediennutzungsvereinbarungen

Offener Elternabend „Kinder & Jugendliche in neuen Medienwelten“

Dienstag, 28. April 2020, 18.30 bis 20 Uhr

Cineding

Karl-Heine-Str. 83

04229 Leipzig

Anmeldung bitte telefonisch unter 0341 – 492 949 11 15 oder per Mail an Eva Dietrich unter edietrich@landesfilmdienst-sachsen.de. Wer im Vorfeld besondere Themenwünsche oder Fragen hat, mailt bitte unter dem Stichwort „ Elternabend Leipzig 28.04.20“ ebenfalls an Eva Dietrich.

Teilnehmerzahl: 8 bis 50

Entgelt: 3,- € pro Familie