Leipzig. Wo fängt Bildung an? Von der Antwort hängt für das Leipziger Kinderbewegungsland „ Springmäuschen“ einiges ab. Die Einrichtung in der Kregelstraße bietet seit mehr als 20 Jahren Bewegungs- und Turnkurse für Kinder an. Diese gelten als Bildungs­angebote und sind entsprechend von der Umsatzsteuer befreit – allerdings nur, wenn die Kinder mindestens drei Jahre alt sind. Das hat das Finanzamt Leipzig Inhaberin Karin Wönckhaus kürzlich mitgeteilt.

„Das bedeutet, dass wir für unsere Kurse für unter Dreijährige, wie zum Beispiel das Eltern-Kind-Turnen, entgegen früherer Aussagen nun doch Umsatzsteuer abführen sollen – und zwar rückwirkend ab 2014“, erklärt Wönckhaus. Das hätte eine Preissteigerung um 19 Prozent zur Folge. Sie befüchtet, dass viele Familien ihren Kleinkindern dann solche Angebote nicht mehr ermöglichen können. Dabei ist regelmäßige Bewegung von Anfang an wichtig für eine gesunde Entwicklung.

Deshalb haben die Springmäuschen eine Petition gestartet, damit auch Bewegungsangebote für die Jüngsten als Bildung anerkannt werden und dafür keine Umsatzsteuer fällig wird. Be­nötigt werden bis 15. September 12 000 Unter­schriften, aktuell zählt sie knapp 5000 Unterstützer.

Tipp "Zusammen sind wir stark!" So lautet auch das Motto des traditionellen Springmäuschen-Hoffestes. Karin Wönckhaus und ihr Team laden für den 7. September von 10 bis 17 Uhr zum gemeinsamen Kochen, Backen, Singen, Tanzen, Trommeln, Spielen und Toben in die Kregelstraße 6 ein.

von Schlingel-Redaktion