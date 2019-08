Wohin fließt mein Badewasser? Wie wird es wieder ganz sauber? Was passiert mit dem, was ich in der Toilette runtergspült habe? Und riecht es im Abwasserkanal wirklich schlimm? Diese und viele weitere Fragen werden am 31. August 2019 beantwortet, wenn Leipzigs größtes Klärwerk Besucher hinter die Kulissen blicken lässt.