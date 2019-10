Tierisches Herbstvergnügen

Vom 12. bis 27. Oktober wird den Ferienkindern im Zoo Leipzig ein tierisches Herbstvergnügen geboten. Jeweils dienstags und donnerstags (15./17./22./24.10.) beginnen um 11 Uhr einstündige kostenfreie Ferien-Safaris mit den Zoolotsen, bei denen die Teilnehmer die Tierwelt gemeinsam mit den Spezialisten kennenlernen. In der Mitmachwerkstatt können täglich von 10 bis 17 Uhr tierische Masken und kleine Girlanden gestaltet werden. Das beliebte Tiergesichterschminken steht ebenfalls auf dem Programm. www.zoo-leipzig.de

Abenteuer-Konzert mit Florentine Apfelblüte

Die Sächsische Bläserphilharmonie lädt alle Ferienkinder am 25. Oktober zu einem interaktiven Familienkonzert mit großem Orchester ein. Darin geht die kleine Apfelblüte Florentine, die an einen Baum gebunden trotzdem gern die weite Welt sehen möchte, auf eine musikalische Reise. Auf der Suche nach der sagenumwobenen blauen Blume muss sie so manches Abenteuer bestehen – doch mit der Hilfe ihrer Freunde wird sie schließlich fündig. Die Zuhörer dürfen das Programm aktiv mitgestalten. Die Kinder sollen rufen, klatschen, stampfen, pusten und haben jede Menge Spaß beim Aufwecken der Florentine, beim Singen des Zauber-Kanons, bei Sitztänzen und Bewegungsaktionen bis hin zu einem wilden Affen-Rap. Erzähler Patrick Rohbeck führt durch die Geschichte. Konzertbeginn im Mediengarten der Media City Leipzig ist um 10 Uhr. Karten sind unter anderem in allen LVZ-Geschäftsstellen, in den Ticketgalerien, an der kostenfreien Tickethotline 0800 2181050 und online unter www.ticketgalerie.de erhältlich.

Oper zum Mitmachen

Einmal selbst auf der Bühne stehen - in den Herbstferien macht dies die Oper Leipzig möglich. Quelle: Ida Zenner

„Dornröschen war ein schönes Kind“ heißen die diesjährigen Ferienveranstaltungen der Oper Leipzig. Dabei können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern, Onkeln, Tanten oder Paten in die Märchenwelt eintauchen und in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Mitmachen gilt für alle, denn eine Oper oder ein Ballett auf die Bühne zu bringen, ist Teamarbeit. Mit Requisiten, Kostümen und Musik erzählen die Kinder ihre Geschichte von Dornröschen. Vom 14. bis 18. Oktober, täglich ab 14 Uhr, Dauer: etwa zwei Stunden, Tickets: Kinder 5 Euro / Erwachsene 8 Euro. www.oper-leipzig.de

Fakt oder Fake?

Trägt Donald Trump ein Toupet? Wird der Oberbürgermeister die Queen heiraten, um den Brexit zu verhin­dern? Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können am 22. und 23. Oktober in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig Teil des Redaktionsteams der GfZK-Kinderzeitung „FLIPPO“ werden. Von 10 bis 16 Uhr entwerfen die Nachwuchsredakteure Geschichten, Beiträge und Plakate für die kommende Ausgabe und die sozialen Medien und werden zur Experten für Lüge oder Wahrheit. Die Teilnahme ist kostenfrei. www.gfzk.de/foryou

Tierische Irrtümer

Irren ist menschlich – das gilt auch für so manche Behauptung über Tiere. Der Ameisenbär zum Beispiel heißt Bär, obwohl er gar keiner ist. Wer noch mehr solche Fehler aufdecken will, sollte am 17. und 24. Oktober im Leipziger Naturkundemuseum vorbeischauen. Dort stehen ab 13.30 Uhr tierische Irrtümer auf dem Prüfstand. Am 15. und 22. Oktober liegt der Fokus auf den Behausungen der Tiere. Ab 13.30 Uhr können Besucher herausfinden, wer in Bauen und Burgen, Kobeln, Nestern und Sassen wohnt. Im Anschluss daran wird ein Zaubervogel gebastelt. Beide Ferienangebote sind für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Die Kosten belaufen sich jeweils auf 1,50 Euro.

Kleine Kunstwerke

Farbe an den Händen gehört bei Workshops im Museum für Druckkunst dazu. Quelle: Museum für Druckkunst Leipzig

Auch das Museum für Druckkunst Leipzig hat sich für die zwei Wochen Herbstferien einiges einfallen lassen. In den verschiedenen Workshops rund um das Drucken können kreative Kinder montags mit der Nadel zeichnen, donnerstags wie die Ägypter malen und sich mittwochs im Linolschnitt ausprobieren. In der Papierwerkstatt am Dienstag werden in echter Handarbeit Hefte und Mappen hergestellt. Freitags können farbenfrohe Windlichter mit Botschaft gestaltet und komplett selbst zusammengebaut werden. Die Kurse finden immer von 10 bis 12 Uhr statt. Kostenpunkt: jeweils 5 Euro (inklusive Material). Um Anmeldung wird gebeten. www.druckkunst-museum.de

Schlaraffenwelt mit Garten

Das Schlaraffenland liegt neuerdings im Unikatum Kindermuseum. Dort hat vor kurzem eine neue Mitmachausstellung für Kinder ab dem Lesealter eröffnet. In der „Schlaraffenwelt“ dreht sich alles um unsere Wünsche und Träume von Glück und Wohlstand, um Überfluss und Überdruss und dessen Schattenseiten. Bei passendem Wetter verspricht die Schlaffiade, eine knifflige Rallye durch den Hofgarten, extra Spaß. Das Museum hat in den Herbstferien am Montag von 14 bis 18 Uhr und Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5,50 Euro pro Person. www.kindermuseum-unikatum.de

Unterirdische Welten

Neptungrotte in der Barbarossahöhle am Kyffhäuser Quelle: GeoPark Barbarossahöhle

Wie wäre es denn mal mit einem Besuch unter Tage? Die Höhlen in Mitteldeutschland beherbergen Drachen, Feen und Geister und sind mit ihrer mystischen Stimmung ein wunderbares Ausflugsziel. Der Schlingel stellt hier eine Auswahl mit Eventtipps vor.

Märchen-Fest 2019

"Der Froschkönig" vom Theater im Globus. Quelle: Jost Braun

Von Anfang Oktober bis Mitte November findet das 28. Festival für Figuren-, Objekt- und Anderes-Theater statt – nicht nur in Leipzig, sondern auch in Borna, Gröben, Großpösna, Klaffenbach, Markkleeberg, Taucha und Zeitz. Hier sind die Aufführungen während der Herbstferien.

Vorstellungen in Leipzig:

DORNRÖSCHEN oder ALLES BEGANN IN DER KÜCHE

Schauspiel und Figurentheater mit viel Musik und schönen Liedern

Montag, 14. Oktober 2019, 10 Uhr

Leipziger Stadtbibliothek, Wilhelm-Leuschner-Platz 10

Freitag, 18.Oktober 2019, 10 Uhr

Komm-Haus, Selliner Str. 17, Leipzig-Grünau

DER WOLF UND DIE SIEBEN JUNGEN GEISSLEIN

DIE Kultinszenierung / Spannendes Marionettentheater

Dienstag, 15. Oktober 2019, 10 Uhr

Jugendkulturwerkstatt, Riebeckstr. 51 a, Leipzig-Reudnitz

DER WETTLAUF ZWISCHEN DEM HASEN UND DEM IGEL

Rasant-amüsantes Figurenschauspiel

Mittwoch, 16. Oktober 2019, 10 Uhr

Bibliothek Leipzig-Plagwitz, Zschochersche Str. 14

Dienstag, 22. Oktober 2019, 10 Uhr

Bibliothek Gohlis, Georg-Schumann-Str. 105

FROSCHKÖNIG

Sympathisches Figurenschauspiel

Sonntag, 20. Oktober 2019, 16 Uhr

Budde-Haus, Lützowstr. 19, Leipzig-Gohlis

Montag, 21. Oktober 2019, 10 Uhr

Leipziger Stadtbibliothek, Wilhelm-Leuschner-Platz 10

Vorstellungen rund um Leipzig:

RAPUNZEL

Figurenschauspiel mit viel Musik, tollen Sounds und schönen Liedern

Donnerstag, 17. Oktober 2019, 10 Uhr

Stadtkulturhaus, Sachsenallee 47, Borna

RUMPELSTILZCHEN. Die Wahre Geschichte

Eine runde Sache. Figurentheater in der Drehbühne

Sonntag, 27. Oktober 2019, 16 Uhr

Bürgerhaus, Rittergutstr. 3, Großpösna

Weitere Informationen und Aufführungstermine außerhalb der Ferien sowie die Möglichkeit Tickets zu bestellen findet ihr hier.

Festung Königstein lädt zur Geisterjagd

Kinder auf Entdeckungstour auf der Festung Königsstein Quelle: Achim Meurer

Die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz lädt vom 12. bis 27. Oktober Ferienkinder und ihre Familien mit täglich wechselnden Aktionen zu spannenden Begegnungen mit der Vergangenheit ein. Höhepunkt ist eine aufregende Geisterjagd in den tiefen Kellern der historischen Wehranlage.

Montags: Kräutersalz herstellen

12 bis 16 Uhr

Dienstags: Basteln mit selbst gesammelten Naturmaterialien

12 bis 16 Uhr

Mittwochs: Traditionelle Kinderspiele wie Bogenschießen und Kegeln

12 bis 16 Uhr

Donnerstags: Schlüpft in die Rolle von König oder Königin

Und: siegeln wie 1241 König Wenzel I. die Oberlausitzer Grenzurkunde

12 bis 16 Uhr

Für Kinder ab sechs Jahre

Freitags: Waschtag auf der Festung

Eine riesige, 100 Jahre alte Wäschemangel wird in Bewegung gesetzt

12 bis 16 Uhr

Für Kinder ab acht Jahre

Samstags: Abenteuerspiel "Geister auf dem Königstein"

12 Uhr und 14.30 Uhr

Für Kinder ab sechs Jahren

Sonntags: Wie funktioniert eine historische Druckerpresse?

12 bis 16 Uhr

Für Kinder ab vier Jahren

Täglich: Führung "Festung komplett"

Ein Streifzug durch die Festungsgeschichte

12 und 14 Uhr

Eintritt: 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und der Festung Königsstein findet ihr hier.

Party non-stop! Beim Ferienspaß für Königskinder

Eine gemeinsame Aktion von mehr als 30 Schlössern, Burgen und Gärten im Schlösserland Sachsen während der Herbstferien. Sonderaktionen, Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen speziell für Familien und Kinder - in diesem Jahr unter dem Motto "1719: Party non-stop!", denn die "Jahrhunderthochzeit" von August dem Starken und Maria Josepha steht im Mittelpunkt.

Stempel-Aktion: "Sammle Kronen, feiere mit und werde Königskind!"

Mehr Informationen findet ihr hier.

Familienführungen und Alpakas auf der Leuchtenburg

Bis zum 20. Oktober finden täglich Führungen für die ganze Familie auf der Leuchtenburg statt.

Beginn: 11 Uhr

Treffpunkt: Besucherzentrum

Kosten Führung: 3 Euro (zzgl. Eintritt)

Am 13. und 20. Oktober finden Alpaka-Wanderungen um die Leuchtenburg statt. Wer mag, kann mit den niedlichen Alpakas des "AlpakaNinchens" auf dem Panoramaweg um die Leuchtenburg wandern. Im Anschluss bekommt jeder Teilnehmer einen echten Alpaka-Führerschein und darf die Tiere streicheln.

Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr

Unkostenbeitrag: 2 Euro

Weitere Informationen gibt es hier.

Mitmach-Aktionen im Deutschen Buch- und Schriftmuseum

Familiensonntag: Laternen

Mitmachaktion für Familien im Museumskabinett

Sonntag, 20. Oktober 2019, 11 bis 12.30 Uhr

Eintritt frei, begrenzte Teilnehmerzahl

Kunstwerkstatt: Collagen

Angebot für Familien im Museumskabinett

Mittwoch, 23. Oktober 2019, 16 bis 17.30 Uhr

Für Kinder ab 12 Jahre, Jugendliche und Erwachsene

Eintritt frei

Kreativwerkstatt: Laternen

Mitmachaktion für alle im Museumskabinett

Donnerstag, 24. Oktober 2019, 15 bis 16.30 Uhr

Für Kinder ab 7 Jahre, Jugendliche und Erwachsene

Eintritt frei

Weitere Informationen sind hier nachzulesen.

Himmelspuzzle und Bauen.Stecken.Stellen im MdbK Leipzig

Das Museum der bildenden Künste Leipzig bietet vom 15. bis 25. Oktober, jeweils Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr zwei Aktionen an.

Himmelspuzzle: Eine Wolke macht noch keinen Himmel. Mit Spiegeln und Puzzles werden die Himmelslandschaften in Werken Alter Meister und junger, zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen untersucht.

Für Kinder ab 6 Jahre

Kosten: 2 Euro

Bauen.Stecken.Stellen: Die Vielfalt der Skulpturensammlung entdecken und verschiedenen Materialien nachspüren. In den Studios des MdbK wird mit selbst entworfenen Formteilen gebaut und gesteckt - kreuz und quer natürlich.

Für Kinder ab 6 Jahre

Kosten: 2 Euro

Weitere Informationen gibt es hier.

Von Constanze Dietsch / Susanne Reinhardt