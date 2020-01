Wir haben die Orte in Leipzig zusammengetragen, an denen ihr auf Kufen übers Eis gleiten könnt – egal, ob ihr Anfänger seid oder schon Pirouetten drehen könnt. An jedem der Orte können Schlittschuhe ausgeliehen werden. Pinguin- und Eisbärfiguren als Eislaufhilfen gibt es ebenfalls. Natürlich könnt ihr auch eure eigenen Schlittschuhe mitbringen.

Leipziger Eisarena

Die Leipziger Eisarena ist die einzige überdachte Eislaufmöglichkeit in Leipzig. Ihr könnt kannst also selbst bei Schmuddelwetter die Kufen anlegen und Runden über eine perfekte Eisfläche drehen. Die Eisarena befindet sich im Kohlrabizirkus und ist auch das „Zuhause“ der Eishockeymannschaft IceFighters und des Leipziger Eissport-Club e. V., den unser Autor Thomas Bothe für den Sportarten-Check Eiskunstlaufen besuchte.

Neben klassischem Schlittschuhlaufen könnt ihr auch Eisstockschießen ausprobieren. Während der regelmäßigen Eispflege müssen zwar alle kurz runter vom Eis, aber dann könnt ihr kurz verschnaufen und euch zum Beispiel im angeschlossenen Imbiss für die nächsten Runden stärken.

Vor einem Besuch lohnt sich ein Blick auf die Website der Eisarena, da die Öffnungszeiten beispielsweise an Spieltagen der IceFighters verkürzt sind bis 16 Uhr oder während der Winterferien erweitert (siehe unten). Außerdem finden regelmäßig Veranstaltungen in der Eisarena statt. Am 23. Februar könnt ihr zum Beispiel Kinderfasching auf dem Eis feiern.

Quelle: Christian Modla

Öffnungszeiten bis Ende März 2020

Mittwoch von 13 bis 17 Uhr

Donnerstag von 9 bis 11 Uhr (Seniorenlauf) und 19 bis 21 Uhr (Erwachsenenlauf)

Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr

Sonntag und Feiertage von 10 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten vom 10. bis 23. Februar (Winterferien)

Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Eintritt

Erwachsene 5 € / 2 Stunden

Kinder 3-16. Schüler, Studenten, Azubis, Rentner 4 € / 2 Stunden

Zuschauer 2 € / 2 Stunden

Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) 16 € / 2 Stunden

Tageskarte 10 bis 18 Uhr:

Erwachsene 13 €

Ermäßigt 10 €

Kinder bis 3 Jahre frei

Eisarena Leipzig An den Tierkliniken 42

04103 Leipzig Tel.: 0341 393 733 62

info@leipziger-eisarena.de

www.leipziger-eisarena.de

Leipziger Eistraum

Mitten auf dem Augustusplatz, genau dort, wo ihr an heißen Sommertagen vielleicht vorsichtig die Füße in den Springbrunnen vor der Oper stellt, könnt ihr momentan Schlittschuh laufen. Aber nicht nur das! Es gibt auch eine richtig hohe Winterrutsche (36 Meter) – keine Sorge, ihr bekommt einen Rutschsack, damit eure Kleidung trocken bleibt – und eine Eisstockbahn sowie ein wirklich riesiges, bunt-leuchtendes Riesenrad und hübsch geschmückte Buden, an denen es Getränke und leckere Snacks gibt für den kleinen oder großen Hunger zwischendurch. Besondere Veranstaltungen wie Eiskunstlauf oder Faschingsfeiern auf dem Eis finden ebenfalls statt. Für die Erwachsenen gibt es zu späterer Stunde außerdem die Möglichkeit im Aprés-IceParty-Haus zu feiern – fast so, als wären sie gerade im Skiurlaub in den Alpen. Am Wochenende findet jeweils von 10 bis 12 Uhr ein Eislauftraining für die Kleinsten statt (Unkostenbeitrag 5 €).

Veranstaltungen

Sonntag, 2. Februar, 14.30 Uhr

„Spitzenspiel“ der Eisbambinis

Die jüngsten Eishockey-Talente des Leipziger Eissport-Club e. V. zeigen ihr Können mit dem Puck. Die folgende Eislaufzeit beginnt etwa 15 Minuten später.

Sonntag, 9. Februar, 15 bis 18 Uhr

Kunst auf Eis

Der Künstler Sebastian Harbort verwandelt Eisblöcke in Skulpturen und ihr könnt ihm live über die Schulter schauen.

Samstag, 15. Februar 2020, 14.30 Uhr

„EXA IceFighters Leipzig“ zu Gast beim Eistraum

Ihr könnt gemeinsam mit den Eishockey-Spielern der IceFighters über die Schlittschuhbahn gleiten. Im Anschluss gibt es noch eine Autogrammstunde. Die folgende Eislaufzeit beginnt etwa 15 Minuten später.

Mittwoch, 19. Februar, 14.30 bis 18 Uhr

Kinderfasching in den Winterferien

Alle Kinder, die im angegeben Zeitraum im Kostüm zum Eistraum kommen, dürfen kostenfrei ihre Runden auf der Schlittschuhbahn drehen. Die Kinder mit den tollsten Kostümen erhalten kleine Überraschungen.

Samstag, 22. Februar, 14 Uhr

Holzbildhauerkunst

Falk Weinhold fertigt mit der Kettensäge vor Ort aus Holzstämmen Figuren.

Rosensonntag, 23. Februar

Buntes Faschingstreiben und „Leila, helau!“

Abendliche Faschingsparty für alle großen Gäste aus nah und fern

Samstag, 29. Februar, 16.30 Uhr

„Frühlingserwachen“ – Eislaufshow

Die Eiskunstläufer des Leipziger-Eissport-Club e. V. zeigen ihr Können auf dem Eis. Die folgende Eislaufzeit beginnt etwa 15 Minuten später.

Quelle: André Kempner

Öffnunszeiten und Preise

Festgelände

Öffnungszeiten bis 1. März 2020

Täglich von 10 bis 22 Uhr

Eintritt kostenlos

Eisbahn

Eislaufzeiten

10 bis 12 Uhr

12.30 bis 14 Uhr

14.30 bis16 Uhr

16.30 bis 18 Uhr

18.30 bis 20 Uhr

20.30 bis 22 Uhr

Preise pro Laufzeit

3,50 € / 2,50 € ermäßigt

Ermäßigungsberechtigt sind Kinder, Schüler, Studierende, Senioren sowie Leipzig-Pass- und Vorteilskarten-Inhaber.

Eisstockbahn

Mietpreis für eine Bahn inklusive Eisstöcke: 35 € / Stunde, max. acht Personen pro Bahn, Verlängerung halbstündlich möglich

Winterrutsche

Preise

Ticketpreis einzeln: 1,50 €

Fünf Tickets: 6 €

Zehn Tickets: 10 €

Kinder unter drei Jahren rutschen kostenfrei auf dem Schoß eines Erwachsenen mit.

Riesenrad

Preise

Ticketpreis: 6 €

Ermäßigt für Kinder bis 1,40 m Größe: 3 €

Familien- und Gruppentarife laut Aushang

Aprés-IceParty-Haus

Öffnungszeiten bis 1. März 2020

Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 24 Uhr

Freitag und Samstag von 11 bis 2 Uhr

Leipziger Eistraum Augustusplatz

04109 Leipzig www.leipziger-eistraum.de

Eisbahn am Paunsdorf Center

Vor dem Einkaufszentrum Paunsdorf Center bietet eine mehr als 600 Quadratmeter große Eisfläche jede Menge Platz zum Schlittschuhlaufen für Anfänger ebenso wie für Kufenprofis. Eine Eisstockbahn gibt es hier ebenfalls. Wenn ihr euch dann vom Pirouetten drehen ausruhen möchtet, findet ihr in der Winterhütte nebenan garantiert ein gemütliches Plätzchen und könnt euch bei Kakao, Punsch und einem Imbiss aufwärmen.

Öffnungszeiten bis 1. März 2020

Montag bis Donnerstag, 10 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag, 10 bis 22 Uhr

Sonntag, 11 bis 20 Uhr

Tagespreis

Erwachsene: 3,50 €

Kinder bis 16 Jahre: 2,50 €

Gruppen ab zehn Personen: 2 € / Person

Kostenfrei mit P.C. Treueprogramm, einmalig kostenfrei für Inhaber der Leipzig Card.

Anmeldung von Gruppen und Anmietung der Eisstockbahn unter 0151 646 773 66.

Paunsdorf Center Paunsdorfer Allee 1

04329 Leipzig www.paunsdorf-center.de

Schlittschuhbahn am Einkaufszentrum Nova

Auch vor den Toren Leipzigs besteht die Möglichkeit, Schlittschuh zu laufen: in Günthersdorf vor dem Einkaufszentrum Nova.

Samstag, 8. Februar und

Dienstag, 11. Februar, 17 bis 21 Uhr

Sputnik Eisdisco

Öffnungszeiten bis 9. Februar 2020

Freitag, 14 bis 20 Uhr

Samstag, 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Öffnungszeiten vom 10. bis 23. Februar 2020 (Winterferien)

Montag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr

Samstag, 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Preise

Einzelticket: 3,50 €

Gruppen- / Familienticket bis fünf Personen: 9,50 €

Nova Shoppingcenter 06237 Leuna / OT Günthersdorf www.nova-shopping.de

Von Susanne Reinhardt