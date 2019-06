1. Kofferpacken - Bloß nix vergessen!

Vor dem Urlaub kommt das Packen. Dabei hilft die App Pack Point. Mit ihr lassen sich Packlisten erstellen und mit allen Mitreisenden teilen. Abgefragt werden Ziel und Zeitraum der Reise und geplante Aktivitäten wie Baden oder Wandern. Pack Point zieht die Wetteraussichten am Urlaubsort hinzu und liefert die fertige Packliste. Da geht der Urlaub wirklich gut los!

App „Pack Point“, für iOS und Android, kostenlos

2. Ganz viele Kinderbücher

Wer Leser der Stadtbibliothek Leipzig ist, darf sich über TigerBooks freuen: Die Kinderbuch-App mit mehr als 2500 Medien für Kinder von zwei bis zwölf Jahren vereint eBooks und Hörbücher, Lern- und Lesespiele, Puzzle und Malbuchfunktionen von so beliebten Helden wie Yakari, Pettersson und Findus, Die Olchis, Conni, Bibi & Tina, Prinzessin Lillifee, Piggeldi und Frederick. Mit Hilfe des integrierten Audiorecorders kann außerdem eine Vorlesestimme aufgenommen werden. So kann Mama oder Papa „gleichzeitig“ Auto fahren und eine Geschichte vorlesen. Wer nicht weiß, ob er am Urlaubsort Internet hat, kann die Buchtitel auch zum späteren Offline-Nutzen herunterladen. TigerBooks ist so gestaltet, dass Kinder sicher und selbständig durch das Programm finden, Tiger Tibo hilft dabei.

App „TigerBooks“, für iOS und Android, kostenlos

3. Erst eincremen!

Sonnenbrand braucht niemand. Aber ab wann muss man sich schützen und wie hoch muss der Lichtschutzfaktor sein? Das ist vom Alter abhängig, vom Hauttyp und von der Sonnenintensität am Urlaubsort. Klingt kompliziert? Die App UV Lens hilft, den Look in krebsrot tunlichst zu vermeiden. Es gibt eine UV-Index-Voraussage für den Tag. Wer eine personalisierte Hauttypbewertung ausfüllt, erfährt zudem, wie lange er ohne Sonnenschutz in der Sonne bleiben kann. Und um alles auf einen Blick zu haben, kann man sich ein Widget auf den Home-Bildschirm setzen, wo aktuelle UV-Werte und persönliches Sonnenbrandrisiko dargestellt sind. Eine Erinnerungsfunktion ans nächste Eincremen gibt es obendrauf.

App „UV Lens“, für iOS und Android, kostenlos

4. Eine Urlaubskarte an die Lieben

Auch in Zeiten von Messenger-Diensten und E-Mail freuen sich die daheimgebliebenen Freunde und Verwandten über eine klassische Postkarte aus dem Urlaub. Was für eine Überraschung, wenn darauf nicht der Urlaubsort, sondern die lieben Urlauber selbst zu sehen sind. Die App MyPostcard macht’s möglich. Einfach ein oder mehrere Bilder auswählen, hochladen, Kartendesign auswählen, Text verfassen, Empfängeradresse eingeben. MyPostcard kümmert sich um alles Weitere, druckt die Fotokarte aus, frankiert sie ganz analog mit einer Briefmarke und versendet sie weltweit.

App „MyPostcard“, für iOS und Android, ab 1,99 € pro Karte inkl. Versand

red.