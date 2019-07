Sommer, Sonne, Schlingel: Kurz bevor in Sachsen die großen Ferien starten, liefert der neue Schlingel jede Menge Tipps für die schönsten Wochen des Jahres. Die unterrichtsfreie Zeit decken auch die Horteinrichtungen an vielen Leipziger Schulen mit einem abwechslungsreichen Programm ab. Wie wichtig solche Angebote sind, ist ein weiteres Thema in der Doppelausgabe des LVZ-Familienmagazins. Darin blickt zudem das Redaktionsteam auf den eigenen Schulanfang zurück und Schauspieler André Dietz und seine Frau Shari gewähren Einblicke in ihr Familienleben mit einem Kind, das unter einem seltenen Gendefekt leidet.

Das Cover des aktuellen Schlingels (Juli/August-Ausgabe 2019). Quelle: Drubig-Photo/Fotolia.com, KOCMOC, Leipzig Media

Ebenfalls enthalten sind wieder acht Seiten speziell für junge Leser. Im Kinder-Schlingel spielt diesmal der 200. Geburtstag der Pianistin Clara ­Schumann die Musik. Spielmäuse können außerdem ihre eigenen Würfel basteln. Rätsel- und Malspaß sowie ein toller Stundenplan zum Rausnehmen inklusive.

Und Gewinnspiel-Fans aufgepasst: Wir verlosen dreimal Kurzurlaub im neuen Natursportbad Bad Düben - mit Übernachtung im Fass.

Sie möchten den Schlingel bequem nach Hause geliefert bekommen und alle Abo-Vorteile genießen? Hier können Sie ein Schlingel-Abo bestellen.

Die druckfrische Doppelausgabe Juli/August des LVZ-Familienmagazins ist ab sofort im Zeitschriftenhandel und in den LVZ-Geschäftsstellen für nur 1,50 Euro erhältlich. Abonnenten erhalten ihren Schlingel bereits früher.

Highlights aus dem Inhaltsverzeichnis des Schlingel-Heftes Juli/August 2019:

Sommer in der Stadt - Höhepunkte für Familien

Zum Greifen nah - Planetarien in der Nähe

Alles Liebe - André und Shari Dietz über ihren Familienalltag mit einem Kind mit seltenem Gendefekt

und über ihren Familienalltag mit einem Kind mit seltenem Mein Schulanfang - Schlingel-Kollegen blicken zurück

- Schlingel-Kollegen blicken zurück App in den Urlaub - Digitale Helfer für die Reise

Grundschulserie, Teil 6: Was Ganztagsangebote bieten und warum sie so wichtig sind

bieten und warum sie so wichtig sind Tipp des Monats: Die LVZ präsentiert das zweite Leipziger Kinderfestival auf dem Augustusplatz

Einen sonnigen Sommer wünscht,

die Schlingel-Redaktion