Die schlechte Nachricht: Viele Kinder fallen vor der Einschulung mit Sprachstörungen auf. Die gute Nachricht: Daran kann man arbeiten, am besten zusammen mit Logopäden und Kinderärzten. Aber auch die Eltern sind gefragt, sie sollten den spielerischen Umgang mit Sprache in den Familienalltag einbauen. Dafür hat die November-Ausgabe des Schlingels ein paar wertvolle Tipps von Experten gesammelt.

Noch ist zwar nicht Dezember, aber im November geht es natürlich schon in strammen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Sie suchen noch einen Weihnachtsmann oder einen Nikolaus für die Familienfeier? Dann sollten Sie nicht mehr lange warten. Der Schlingel hat schonmal sorgsam herausgesucht, wo und wann kleine Weihnachtsfans dem Mann mit dem weißen Bart am besten in Leipzig begegnen können.

Das Cover des aktuellen Schlingel (November-Ausgabe 2019).

Im Sportarten-Check war dieses mal ganz viel Gefühl von unserem Reporter Thomas Bothe gefragt: Er hat sich im Tischtennis versucht und war den kleinen Profis beim Bälle anschneiden haushoch unterlegen. Außerdem haben wir Grundschulkinder beim Pflasterpass-Kurs begleitet, bei dem sie spielerisch an das Thema "Erste Hilfe" rangeführt werden. Da können nämlich auch schon die Kleinen die wichtigsten Grundregeln lernen.

Und noch ein Thema: Der Kinder-Schlingel widmet sich in diesem Monat dem klebrigen Thema Kaugummi. Verkleben heruntergeschluckte Kaubonbons wirklich den Magen? Was machen, wenn ein Kaugummi in den Haaren kleben bleibt? Der Schlingel hat die Antworten!

Highlights aus dem Inhaltsverzeichnis des Schlingel-Heftes November 2019:

Laternenumzug und Kinospass - Schlingel lädt ein

Snacktipps: Selbstbau-Kebap und Egg-Muffin

Baby-Schlingel: Wenn es beim Stillen nicht so läuft - Hier gibt es Hilfe

Interview: Bindungsexpertin und Buchautorin Nora Imlau spricht über Bedürfnisse von Kindern und deren Grenzen

spricht über Bedürfnisse von Kindern und deren Grenzen Auf Sportartensuche, Teil 12: Mit gaaanz viel Gefühl - Tischtennis

Grundschulserie, Teil 9: Schülersprecher und Elternrat: Mitbestimmung in der Schule

Kinder-Schlingel: Des Pfarrers bunte Kleider - Was trägt ein Pfarrer?

Einen kuscheligen November wünscht

die Schlingel-Redaktion