Leipzig

Vom 10. bis 18. August werden bereits zum sechsten Mal in der Messestadt wieder Punkte für die Tennis-Weltrangliste der Damen vergeben. Die Damen spielen in diesem Turnier um ein Preisgeld in Höhe von 25.000 US-Dollar. Zudem ist das „ Leipzig Open“ das einzige internationale Tennisturnier in Ostdeutschland. Es wird auf der Anlage des Leipziger Tennisclubs 1990 (LTC) am Sportforum ausgetragen.

Schlingel-Turnier und Familienfest

Nicht um Geld, sondern um Ruhm geht es hingegen beim Schlingel-Turnier am 10. und 11. August. Dann spielen die besten Kinder der Altersklasse U11 mit Beteiligung aus ganz Mittel- und Ostdeutschland, auch im Teamwettkampf, um den Sieg. Unser Maskottchen wird sie an feuern und freut sich über lautstarke Unterstützung!

Um die ganze Familie zu begeistern veranstaltet der Gastgeber, der Tennisclub LTC 1990, ein großes Familienfest am 11. August mit zahlreichen Kinderattraktionen und Schnuppertennis für alle. Der Schlingel ist ebenfalls vor Ort und wird sich auf dem Center-Court umsehen.

Terminübersicht

Leipzig Open: 10.8. bis 18.8.

Schlingel-Turnier am 10.8. und 11.8.

Großes Familienfest: 11.8., 11 bis 16 uhr

Tennisanlage Leipziger Tennisclub 1990, Am Sportforum 7, 04105 Leipzig

Eintritt zu den Leipzig Open bis 13.8. frei

ab 14.8. Turnierkarten ab 5 €, Kinder frei -> Ticketvorverkauf

Weitere Informationen unter www.leipzigopen.com.

/ Schlingel-Redaktion