Seit 2011 begleitet der Schlingel Familien in Leipzig und Umgebung beim Werden und Wachsen. Daran wird sich auch 2020 nichts ändern. Um die Leser in Zukunft aber noch besser erreichen zu können, setzt das LVZ-Familienmagazin in diesem Jahr verstärkt auf seine Online-Kanäle. Denn digitale Medien spielen im Alltag vieler Familien eine wichtige Rolle. Diesem veränderten Nutzungsverhalten passt sich der Schlingel an.

Neue Formate

Als zusätzlicher Service ist ein Schlingel-Newsletter geplant, der Eltern ab dem Frühjahr regelmäßig mit Wochenendtipps, News und Anekdoten aus dem alltäglichen Familienwahnsinn versorgt. Auf der Website www.schlingel-leipzig.de sind Multimediareportagen als neue attraktive Erzählform angedacht.

Anderer Erscheinungsrhythmus

Das gedruckte Magazin ist weiterhin fester Bestandteil des Schlingel-Portfolios, erscheint ab 1. Februar 2020 allerdings im Zwei-Monats-Rhythmus, also mit sechs Ausgaben im Jahr. Ansonsten bleibt alles wie gewohnt. Das Sonderheft Babyschlingel soll es ebenfalls wieder geben.

Ob in Print oder online: Es schlingelt überall.