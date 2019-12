In Leipzig kommen die Geschenke nicht nur vom Nikolaus, sondern auch vom Erdmännchen. Der Schlingel, das Maskottchen des LVZ-Familienmagazins, hat am Freitagnachmittag im Märchenwald auf dem Augustusplatz Kindern eine schokoladige Überraschung gemacht und Schokoladennikoläuse an kleine und große Schlingel-Fans verteilt. Die fünfjährige Anna und die vierjährige Haily (beide in rosa vorne links im Bild) haben sich über den Schlingel-Besuch gefreut und sind auch vom Nikolaus beschenkt worden. „Ich habe in meinem Stiefel heute morgen einen Schokoweihnachtsmann gefunden“, sagte Anna. Was sie sich zu Weihnachten wünscht, wollte sie dem Maskottchen allerdings nicht verraten.

Laut einer Umfrage in den Weihnachtspostämtern, die jedes Jahr viele Briefe von Kindern beantworten, wünschen sich Kinder in Deutschland häufig ein eigenes Smartphone oder Spielzeug. Aber auch Wünsche nach einem eigenen Pony, ein bisschen Schnee zum Fest oder Weltfrieden stehen hoch im Kurs. Fragt sich, was schwerer zu erfüllen ist...

ps