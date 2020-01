Bereits zum 10. Mal ruft der NABU bundesweit zur Vogelzählung auf. Auch in sächsischen Gärten, Parks, auf Balkonen und überall sonst in der Natur wird wieder eifrig gezählt. Nach dem zweiten Sommer mit Hitzerekorden und Dürre vielerorts verspricht die Zählung bei reger Teilnahme Aufschluss darüber, wie sich diese Bedingungen auf unsere Vogelwelt auswirken. Also, macht an diesem Wochenende doch einen Ausflug in die Natur – oder zumindest bis in den heimischen Vorgarten – und zählt Vögel.

Mitmachen ist ganz einfach: Nehmt euch vom 10. bis 12. Januar eine Stunde Zeit im Freien, um die Vögel zu zählen und meldet dem NABU bis zum 20. Januar 2020 das Ergebnis unter www.stundederwintervoegel.de. Für telefonische Meldungen ist zudem am 11. und 12. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800 115 71 15 geschaltet.

Die einzigen Teilnahmevoraussetzungen sind Interesse und Freude an der Vogelwelt. Wenn ihr euch optimal vorbereiten möchtet, könnt ihr euch und euer Wissen schon jetzt online mit dem NABU-Vogeltrainer testen: www.vogeltrainer.de.

Da Vögelzählen in Gemeinschaft mehr Spaß macht als allein, finden sich mehrere Gruppen des NABU Sachsen im Laufe des Wochenendes zusammen, veranstalten Zählungen, Exkursionen oder Spaziergänge – und freuen sich über jede Unterstützung.

Im Jubiläumsjahr soll der Rekord aus dem Vorjahr eingestellt werden. Im Januar 2019 meldeten in Sachsen 8373 Vogelfreunde aus 5347 Gärten und Parks 212.592 Vögel – Zahlen, die hoffentlich wieder erreicht und überboten werden.

Die Termine der Gruppen des NABU und der Naturschutzjugend (NAJU) Sachsen findet ihr hier im Überblick:

Samstag, 11. Januar

NABU Erzgebirge und NAJU Chemnitz

Exkursion zur „Stunde der Wintervögel“

Wir entdecken mit Mario Greif die Wintergäste am Futterhaus. Eine Stunde lang können die Vögel gemeinsam gezählt und bestimmt werden.

Treffpunkt:

8 Uhr

NABU-Naturschutzzentrum im Botanischen Garten

Leipziger Straße 147

09114 Chemnitz

Kontakt:

0371 336 48 50

rv.erzgebirge.info@NABU-Sachsen.de

NABU Torgau-Eilenburg

„Stunde der Wintervögel“ – Leitung: Peter Solluntsch

Treffpunkt:

9.30 bis 10.30 Uhr

Tierpark Eilenburg

Stadtpark 3

04838 Eilenburg

Kontakt:

01578 703 40 59

nabu-eilenburg@gmx.de

NABU Leipzig

„Stunde der Wintervögel“ am Kleingärtnermuseum

Bundesweite Vogelzählung zum Mitmachen. Für Kinder und Erwachsene. Falls vorhanden, bitte Fernglas und Vogelbuch mitbringen.

Treffpunkt:

10 bis 11 Uhr

Aachener Straße 7

04109 Leipzig

Kontakt:

0341 688 44 77

info@NABU-Leipzig.de

NABU Lößhügelland

„Stunde der Wintervögel“ auf dem Harthaer Friedhof mit Herbert Nehiba und Wolfgang Pönisch

Es handelt sich um keine geführte Veranstaltung sondern um eine reine Zählung.

Treffpunkt:

10 bis 11 Uhr

Friedhofseingang Döbelner Straße

04746 Hartha

Kontakt:

034328 424 64

Ernst.Leonhardt@t-online.de

NABU-Naturschutzstation „Lindengarten“ Moritzburg

„Stunde der Wintervögel“ – Wir zählen alle Vögel, die wir innerhalb einer Stunde sehen oder hören.

Treffpunkt:

10 bis 11.30 Uhr

Rotes Haus am Dippelsdorfer Teich

01468 Moritzburg, OT Dippelsdorf

Kontakt:

0351 802 00 33

lutz.hennig@naturschutzinstitut.de

NABU Burgstädt

„Stunde der Wintervögel“ – Wir zählen mit

Treffpunkt:

10 bis 12 Uhr

NABU-Naturschutzstation Herrenhaide

Am Waldsportplatz 2

09217 Burgstädt

Kontakt:

03724 832 07 47

burgstaedt@NABU-Sachsen.de

NAJU Großdittmannsdorf

„Stunde der Wintervögel“ – Beobachtung am Futterhaus

Kontakt:

035208 42 06

b.umlauf@fg-grossdittmannsdorf.de

Sonntag, 12. Januar 2020

NABU Leipzig

„Stunde der Wintervögel“ auf dem Südfriedhof

Bundesweite Vogelzählung zum Mitmachen. Für Kinder und Erwachsene.

Falls vorhanden, bitte Fernglas und Vogelbuch mitbringen.

Treffpunkt:

10 bis 11 Uhr

Friedhofsweg 3

04317 Leipzig

Kontakt:

0341 688 44 77

info@NABU-Leipzig.de

Weitere Infos unter: www.stundederwintervoegel.nabu-sachsen.de

PM / Schlingel-Redaktion