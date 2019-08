Der Schlingel ist zurück aus der Sommerpause! In der neuen Ausgabe verlängern wir die Freiluftsaison aber noch etwas, geben Tipps zum draußen spielen und zeigen Ihnen die Lieblingsspielplätze unserer Community. Wir stellen Ihnen außerdem die Gewinner des Familienfreundlichkeitspreises vor und haben den Kinderanästhesisten Dr. Tobias Piegeler gefragt, worauf Eltern achten müssen, wenn bei ihrem Kind eine OP ansteht. Der Experte vom Uniklinikum Leipzig klärt im Interview über Ablauf und Risiken einer Narkose auf und gibt Tipps, wie Eltern ihrem Kind in dieser für alle beängstigenden Situation helfen können.

Unsere Grundschulserie geht mit dem Thema Hausaufgaben in die nächste Runde. Für viele Kinder (und ihre Eltern) hört der Schulspaß nämlich an genau dieser Stelle auf. Wir lassen Experten, Befürworter und Kritiker der ungeliebten Pflichtübung Hausaufgaben zu Wort kommen, erklären, was die Aufgaben leisten können und was nicht, wo Probleme auftauchen können und wie sich Eltern am besten verhalten.

Das Cover des aktuellen Schlingel (September-Ausgabe 2019).

Darüber hinaus starten wir in diesem Heft mit einem mehrseitigen Baby-Spezial für werdende und frischgebackene Eltern. Damit integrieren wir die Themen Schwangerschaft, Geburt und das neue Leben mit Kind in diesem Jahr direkt in unser Familienmagazin. Auf den ersten vier Seiten greifen wir gleich zwei wichtige Fragen auf: Wie entsteht der Kinderwunsch eigentlich und wo soll unser Baby zur Welt kommen? Außerdem haben uns Leipziger Eltern verraten, welchen Spitznamen sie ihrem noch Ungeborenen gegeben haben. Mein persönlicher Favorit: das englische Wort „dot“ für Punkt.

Selbstverständlich haben wir auch wieder acht Seiten Kinder-Schlingel vorbereitet. Diesmal haben wir Tierpfleger Jens Hirmer aus dem Zoo Leipzig dabei begleitet wie er Majo, Kigali und Co. ins Bett bringt. Außerdem haben wir einige Bastelideen zusammengetragen, um Ferienerinnerungen und Fundstücke toll in Szene zu Szenen.

