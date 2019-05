Kindertag auf der Parkbühne im Geyserhaus

Das GeyserHaus feiert den Kindertag mit einem bunten Nachmittag auf dem Gelände der Parkbühne. Ab 15 Uhr gibt es für die kleinen Gäste jede Menge Spiele, Bastelstände, Kinderschminken, ein Glücksrad, ein musikalisches Bühnenprogramm und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Eintritt ist für alle Kinder frei.

Wann?

Samstag, 1. Juni 2019

ab 15 Uhr

Wo?

Parkbühne GeyserHaus

Kleiststraße 52, 04157 Leipzig

Kindertag im Zoo Leipzig

Der Kindertag im Zoo Leipzig steht ganz unter dem Motto „90 Jahre Bärenburg - Maskottchen Tammi trifft seine Freunde“. Gemeinsam mit Zoo-Maskottchen Tammi und seinen Freunden wird am verlängerten Wochenende vom 30. Mai bis 2. Juni der 90. Geburtstag der Bärenburg gefeiert. Als kleines Geschenk zum Kindertag zahlen alle Besucher bis 16 Jahre am 1. Juni nur den halben Eintrittspreis.

Die Zoolotsen haben jede Menge Spiel und Spaß vorbereitet, kommentierte Fütterungen vermitteln Wissenswertes rund um die verschiedenen Tierarten und ihre Fressgewohnheiten. Ein spannender Tag inmitten der Tierwelt.

Wann?

Samstag, 1. Juni 2019

9 Uhr bis 19 Uhr

Wo?

Zoo Leipzig

Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Maskottchen Tammi vom Zoo Leipzig freut sich am Kindertag auf besonders viele kleine Gäste. Quelle: Zoo Leipzig

Kindertag im Paunsdorf Center

Der beliebte Berner Sennenhund „Keks“ von Fritz Fuchs aus dem ZDFtivi-Klassiker Löwenzahn macht am Kindertag mit seinem blauen Bauwagen im Leipziger Einkaufszentrum Paunsdorf Center halt. Neben lehrreichen Experimenten mit Wasser und kniffeligen Legespielen, bereichern Sinnestafeln, Pflanzendomino, Naturbaumbausteine und Tier-Ratespiele das abwechslungsreiche Angebot des Wagens. Frei nach dem Löwenzahn-Motto "Fragen.Forschen.Wissen." können Kids spielend die Tier- und Pflanzenwelt erkunden - und Schnüffelnase „Keks“ auch einmal persönlich kennenlernen.

Wann?

Samstag, 1. Juni 2019

12 Uhr bis 18 Uhr

Wo?

Paunsdorf Center Leipzig

Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig

Publikumsliebling "Keks" aus der ZDF-Kindersendung Löwenzahn ist am Kindertag zu Besuch im Paunsdorf Center. Quelle: Paunsdorf Center

Kindertag im Bergzoo Halle

Zum internationalen Kindertag präsentiert der Bergzoo Halle sein großes Zoo-Kinderfest mit einem Programm, das keine Wünsche offen lässt. Auf der Bergterrassenbühne laden verschiedene Kinderprogramme zum Mitmachen ein. Am Haupteingang erwartet Zoomaskottchen Erdmännchen Eric die Besucher und unterwegs begegnet man den „ Duddel Lumpis“ oder „Elefant Jochen“, die ebenfalls ein Lächeln auf die Gesichter der Besucher zaubern.

Auf der Hüpfburg geht’s hoch her und beim Kinderschminken können sich die Kleinen in ihr Lieblingstier verwandeln oder mit tollen Glitzertattoos verschönern lassen. Beim Zoobummel gibt es zudem vielfältige kommentierte Tierfütterungen zu erleben, auch die Zwergziegen im Streichelgehege freuen sich über Besuch.

Wann?

Samstag, 1. Juni 2019

11 Uhr bis 16 Uhr

Wo?

Bergzoo Halle

Reilstraße 57, 06114 Halle ( Saale)

Der Bergzoo Halle veranstaltet am 1. Juni 2019 wieder sein großes Zoo-Kinderfest. Quelle: Bergzoo Halle

Kindertag im Sonnenlandpark Lichtenau

Auch im Sonnenlandpark Lichtenau werden am 1. Juni die Kleinsten die Größten sein. Zur Kindertagsparty erwarten Familien mehr als 50 tolle Attraktionen wie Riesenrad, Hüpfkissen, Kinderquads, Kettcars, Deutschlands höchster Rutschturm und vieles mehr. Besucher dürfen sich auf die Helden aus dem Märchenwald freuen und beim Kinder-Disco-Express eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Weitere kleine Überraschungen machen den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mitmach-Programme, Musik und mehr versprechen Spiel, Spaß und Spannung.

Und das Beste: Am 1. Juni bekommen alle Kinder ein Geschenk!

Wann?

Samstag, 1. Juni 2019

10 Uhr bis 19 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

Wo?

Sonnenlandpark Lichtenau

Sachsenstraße 6, 09244 Lichtenau/Sa.

Jede Menge Grund zur Freude liefert der Sonnenlandpark Lichtenau Kindern am 1. Juni 2019. Quelle: Sonnenlandpark Lichtenau

Kindermärchentag im NOVA EVENTIS

Am 8. Juni 2019 dreht sich im Einkaufszentrum NOVA EVENTIS in Günthersdorf auf dem Abenteuerspielplatz alles um die Welt der Märchen. Hier können alle großen und kleinen Fans in eine abenteuerliche Erlebniswelt mit zauberhaftem Programm abtauchen.

Es gibt Spielstationen für Prinzen und Prinzessinnen mit Kronen basteln, Schatztruhen bauen und Prinzessinnen aus Bügelperlen gestalten. Außerdem entstehen bei einer Bastelaktion ganze Ritterburgen und Schlösser aus PlayMais. Und beim bunten Bühnenprogramm tanzt nicht nur der Hofstaat mit, sondern auch das Musiktheater mit Nine Mond & Prof. Knolle von der Rolle, Undine Lux mit Kinderliedern und Schlagern. Zu Besuch kommen viele bekannte Märchenfiguren und Maskottchen. Außerdem wurden extra ein Gewinnspiel und ein Märchen-Quiz vorbereitet.

Wann?

Freitag, 8. Juni 2019

11 Uhr bis 19 Uhr

Wo?

nova eventis Leipzig / Halle

Einkaufszentrum nova eventis

06237 Leuna / OT Günthersdorf

Abenteuerlich wird es am Kindertag auf dem Spielplatz am Einkaufszentrum Nova Eventis. Quelle: Nova Eventis

Kindertag im Tiergarten Delitzsch

Zum Kindertag lädt der Delitzscher Tierpark alle kleinen und großen Gäste. Besucher können sich an diesem Tag nicht nur am Tierpark, sondern auch an der Magie-Show des Zauberers Fidibus erfreuen.

Wann?

Samstag, 1. Juni 2019

10 Uhr bis 17 Uhr

15 Uhr: Zauberer Fidibus

Wo?

Tierpark Delitzsch

Rosental 60, 04509 Delitzsch

Kindertag im Tierpark Eilenburg

Viele spannende Dinge gibt es am Kindertag auch im Tierpark Eilenburg zu erleben. Von einer Fahrt mit der Parkeisenbahn über Hüpfburg und Bungee-Trampolin bleiben keine Wünsche offen. Außerdem gibt es flotte Rhythmen mit den Akkordeonassen, Spiel und Spaß für Klein und Groß mit den "Namenlosen" und Zaubershows. Außerdem haben Besucher die Möglichkeit, ausgiebig Tiere zu streicheln und den Kinderführerschein zu absolvieren.

Wann?

Sonntag, 2. Juni 2019

10 Uhr

Wo?

Tierpark Eilenburg

Stadtpark 3, 04838 Eilenburg

Kindertag im Schwanenteichpark Grimma

Alle Kinder aufgepasst! Der Grimmaer Schwanenteichpark verwandelt sich am 2. Juni in ein Kinderwunderland mit zahlreichen Attraktionen. Hüpfburg, Elektro-Jeeps, Malstraße - es werden unzählige Möglichkeiten zum Toben, Spielen, Klettern und Spaßhaben geboten. Der mobile Freizeitpark öffnet 13 bis 17 Uhr auf der Wiese an der Köhlerstraße. Der sympathische Clown Haraldino unterhält die Jüngsten.

Neben Kinderschminken, Glücksrad und diversen Hüpfburgen sind zudem große Spielgeräte und Ballonknoten besondere Attraktionen. Natürlich gibt es zur Stärkung Eis, Zuckerwatte und viele andere Leckereien.

Der Eintritt ist frei!

Wann?

Sonntag, 2. Juni 2019

13 Uhr bis 17 Uhr

Wo?

Grimma Schwanenteichpark

04668 Grimma, Wiese an der Köhlerstraße

Der Grimmaer Schwanenteichpark verwandelt sich am Kindertag in ein Kinderwunderland. Quelle: Stadt Grimma

Kindertag im Schloss Rochlitz

Zum Kindertag führt der Page Eckehardt von Milkowitz durch sein Schloss. Auf dem langen Weg zur Ritterausbildung ist der kleine Page Eckehardt nun schon ein paar Jahre auf Schloss Rochlitz im Dienst. Nicht mehr lang und er wird endlich ein Knappe und darf mit dem Ritter umher reisen. Hier in Rochlitz kennt er jeden Winkel, aber auch so manch geheime Geschichte, die sich die Kammerzofen hinter vorgehaltener Hand aufgeregt erzählen. Neugierige kommen vorbei und begleiten Eckehardt auf einem Rundgang.

Wann?

Sonntag, 2. Juni 2019

15 Uhr bis 17 Uhr

Wo?

Schloss Rochlitz

Sörnziger Weg 1, 09306 Rochlitz

Page Eckehardt von Milkowitz lädt am Kindertag auf sein Schloss Rochlitz ein. Quelle: Schlösserland Sachsen

Kindertag im Wasserschloss Podelwitz

Im Wasserschloss Podelwitz wird der Kindertag zum Erlebnis für die gesamte Familie. Es gibt allerhand Attraktionen für kleine und große Gäste. Angefangen von Bootsfahrten auf der Mulde mit der FFW Tanndorf, Bastelstraße, Springburgen, Torwandschießen, Murmelbahn, eine Mitmach-Schmiede, Seifenblasen und vieles mehr.

Wann?

26. Mai 2019

11 Uhr bis 18 Uhr

Wo?

Wasserschloss Podelwitz

Am Schloss 4, 04680 Colditz

Kindertag im „Haus am See“ in Schlaitz

Zum Kindertag werden im Haus am See am Nordufer des Muldestausees spezielle Führungen für Kinder angeboten. Das Angebot eignet sich für Kinder ab 4 Jahre. In der Ausstellung gibt es viel zu entdecken: darunter eine Bienenschaubeute, das Leben im Fischadlerhorst und 16 Streichelfelle. Zum Außengelände des Informationszentrums Umwelt und Naturschutz Schlaitz gehört ein Barfußpfad.

Wann?

Samstag, 2. Juni 2019

11 Uhr bis 17 Uhr

Wo?

Haus am See

Am Muldestausee 2, 06774 Muldestausee OT Schlaitz

Junge Naturforscher sind am Kindertag im Haus am See Schlaitz besonders willkommen. Quelle: Gemeinde Muldestausee

Kinderfest auf dem Marktplatz in Wurzen

Traditionell findet auch in diesem Jahr anlässlich des Kindertages wieder ein Kinderfest auf dem Marktplatz in Wurzen statt, bei dem alle Wurzener und besonders die Kleinen herzlich willkommen sind. Neben zahlreichen Attraktionen für Klein und Groß, lädt ein Flohmarkt zum Bummeln und Schnäpopchen jagen ein.

Wann?

Sonntag, 2. Juni 2019

14 Uhr bis 18 Uhr

Wo?

Marktplatz Wurzen

04808 Wurzen

23. Familientag Sachsen Am 22. Juni ist Wurzen Gastgeber für den diesjährigen Familientag Sachsen - alle Infos zum Fest gibt es hier!

