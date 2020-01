Am Abend vor dem 6. Dezember werden die Schuhe geputzt, an die Tür gestellt und am nächsten Morgen finden wir etwas Schönes darin. Aber warum eigentlich? Zu seinem Ehrentag haben wir Wissenswertes über den Nikolaus und andere "Geschenkebringer" in der Weihnachtszeit für euch zusammengetragen.